Auguri per la Festa della Donna 2025, le frasi più belle da dedicare l'8 marzo Sabato 8 marzo 2025 si celebra la Festa della Donna e abbiamo selezionato per voi le migliori frasi sull'empowerment femminile, citazioni famose e frasi celebri da inviare alle donne più importanti della vostra vita.

A cura di Vincenzo Nasto

Si celebra, sabato 8 marzo 2025, la Festa della Donna: una ricorrenza delle conquiste sociali ottenute dalle donne nell'ultimo secolo. L'8 marzo si lega a una tragedia avvenuta nel 1908 che vide la morte, a causa di un incendio, di operaie dell'industria tessile Cotton di New York. 69 anni più tardi, l'ONU ha deciso di istituire l'8 marzo per celebrare la Giornata Internazionale della donna. L'occasione per sensibilizzare e ricordare gli abusi e le discriminazioni subite negli anni dalle donne, ma anche le conquiste sociali, economiche e politiche. Abbiamo selezionato per voi le migliori frasi sull'empowerment femminile, citazioni famose, messaggi brevi o frasi celebri da inviare alle donne più importanti della vostra vita, che siano mogli, madri, sorelle o amiche.

Le frasi più belle di auguri per la Festa della Donna 2025

Il femminismo non riguarda il rafforzamento delle donne. Le donne sono già forti, si tratta di cambiare il modo in cui il mondo percepisce quella forza. (G.D. Anderson)

Una femminista è chiunque riconosca l'uguaglianza e la piena umanità di donne e uomini. (Gloria Steinem)

Il femminismo è l'idea radicale che le donne sono esseri umani. (Cheris Kramarae)

Il potere delle donne non deve essere definito in termini di quanto somigliano agli uomini, ma in termini di quanto diverse possono essere. (Gloria Steinem)

Un fatto di cronaca mi indusse un giorno di scrivere un articoletto e a mandarlo a un giornale di Roma che lo pubblicò. Era in quello scritto la parola femminismo, e quella parola, dal suono così aspro mi indicò un ideale nuovo, che io cominciavo ad amare come qualcosa migliore di me. (Sibilla Aleramo)

Frasi celebri e citazioni famose sulle donne per gli auguri l'8 marzo

Le parole sono le nostre più potenti armi; usiamole bene. (Virginia Woolf)

Ogni parola è un frammento del mio cuore: forte e invincibile. (Emily Dickinson)

Nel silenzio, parlano le vere conquiste di una donna. (Margaret Atwood)

La libertà della donna è scritta nella poesia più bella. (Maya Angelou)

Più il mondo tenta di zittirci, più forti diventiamo. (Audre Lorde)

Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza. (Rita Levi Montalcini)

Se gli uomini fossero belli ed intelligenti, si chiamerebbero donne. (Audrey Hepburn)

Se vuoi che venga detto qualcosa, chiedi a un uomo, se vuoi che venga fatto qualcosa, chiedi a una donna. (Margaret Thatcher)

Frasi e citazioni contro la violenza per la Festa della Donna

Finché ci sarà una sola donna minacciata in quanto donna, noi non avremo pace. (Lidia Ravera)

Mamma, non piangere le mie ceneri. /Se domani tocca a me, mamma /Se domani non torno, distruggi tutto / Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. (Cristina Torres Caceres)

Una donna intelligente ha milioni di nemici: tutti gli uomini stupidi. (Marie Von Ebner Eschenbach)

Nessuno, di fronte alle donne, è più arrogante, aggressivo e sdegnoso dell’uomo malsicuro della propria virilità. (Simone de Beauvoir)

La violenza sulle donne è antica come il mondo, ma oggi avremmo voluto sperare che una società avanzata, civile e democratica non nutrisse le cronache di abusi, omicidi e stupri. (Helga Schneider)

La violenza verbale è la prima tappa della violenza generale contro le donne. (Isabelle Alonso)

La violenza contro le donne è una spaventosa violazione dei diritti umani. Ma non è inevitabile. Possiamo porre fine a tutto questo. (Nicole Kidman)