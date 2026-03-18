Auguri per la Festa del Papà 2026, le frasi più belle da dedicare il 19 marzo

Il 19 marzo si celebra la Festa del papà, una festa che cade nel giorno di San Giusepope, padre putativo di Gesù e figura paterna per antonomasia. Ecco alcune citazioni famose e divertenti da inviare ai padri o per ricordare quelli che non ci sono più.

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Il 19 marzo è la Festa del papà, una giornata per festeggiare la paternità che cade nel giorno di San Giuseppe, padre putativo di Gesù nella tradizione cristiana. La scelta non è affatto casuale, dal momento che questa figura rappresenta l'archetipo del padre protettivo, devoto e umile. La festività fu inserita nel calendario romano solo nel 1479 per decisione di Papa Sisto IV. Inoltre San Giuseppe è anche il patrono dei papà, degli operai e dei poveri. Il 19 marzo, inoltre, arriva a pochi giorni dall'equinozio di primavera, ovvero il momento dei riti di purificazione. Qui, di seguito, alcune frasi per celebrare la figura del padre, citazioni famose, divertenti da inviare ai propri padri o per ricordarli.

Buona Festa del Papà 2026, frasi e citazioni famose per gli auguri del 19 marzo

Ogni uomo sa quando sta invecchiando perché comincia ad assomigliare a suo padre – Gabriel García Márquez

Quando tuo padre t’ha messo al mondo, caro, il fatto è fatto. Non te ne liberi più finché non finisci di morire – Luigi Pirandello

Un padre vale più di cento insegnanti – George Herbert

Non c'è niente di più simile a un dio sulla terra dell'ombra di un padre che protegge il sonno di un bambino – Walt Whitman

Un padre non insegna al figlio a essere un uomo, gli mostra cosa significa esserlo attraverso le sue ferite – Cormac McCarthy

Frasi brevi per gli auguri al papà: le più belle da dedicare alla Festa del Papà 2026

Papà, sei casa ovunque io vada.

Il mio primo eroe, per sempre.

Con te accanto, tutto pesa meno.

Papà: Google prima di Google.

Papà, sempre presente, anche quando non capisco come fai.

Frasi divertenti per gli auguri della Festa del Papà 2026

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Papà, sei come il Wi-Fi: quando non ci sei, tutti vanno in panico.

Papà non sei vecchio, sei un "classico"… un po' come la tua musica in macchina!

Papà, sei il miglior autista, meccanico, tecnico e cuoco… tutto gratis!

Papà, grazie per tutte le tue battute… anche se ridiamo solo per affetto

Un papa è colui che dà consigli che capiamo dieci anni dopo.

Le frasi più belle per il papà che non c’è più

Entra un raggio di luna dalle finestre. È mio padre che dice che mi protegge – Giorgio Poi

Qui non c’è mai nessuno che mi parli di te, io mi perdo nel fumo di mille parole per fingere che… E cerco ancora qualcosa nel silenzio che c’è, lungo questo cammino io trovo di nuovo le tracce di te – Francesco Renga

Dietro non si torna, non si può tornare giù quando ormai si vola non si può cadere più – Vasco Rossi

Bisogna saperci fare con i morti, tenerli sempre con noi. Io adesso sto guardando mio padre che alza la testa dopo il sonno sul tavolino. Mio padre non ha più bocca a quest’ora e non ha più dormito dal giorno della sua morte – Franco Arminio

Solo una cosa adesso gli devo, chiedergli scusa o più semplicemente gli direi: ‘Ciao, amigo' – Tiziano Rossi (Il brusío)