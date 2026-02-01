Anna Tatangelo posticipa i prossimi concerti: “Non è una decisione facile, ma ho bisogno di fermarmi”

Anna Tatangelo ha annunciato di aver deciso di posticipare i suoi prossimi concerti a Napoli e Milano, programmati per il prossimo novembre. Ha spiegato il motivo in una story: “Sento il bisogno di dedicare tempo alla mia famiglia, soprattutto alla mia piccolina”.

Anna Tatangelo ha spostato le date dei suoi prossimi concerti. La celebre cantante, dopo aver dato alla luce la seconda figlia, Beatrice, nata dall'amore con Giacomo Buttaroni, ha deciso di annullare le date di aprile di "Tatangeles", e spostarle a novembre. Ha bisogno di tempo, ha spiegato, per preparare i concerti e per dedicarsi anche alla sua famiglia. "Scrivo queste parole pensando a ognuno di voi. Mancherebbe poco alle date di Tatangeles, ma ho bisogno di chiedervi ancora un po' di pazienza. Non è una decisione facile, ma sento che è quella giusta. In questo momento della mia vita ho imparato quanto sia importante fermarsi" ha scritto in una story pubblicata su Instagram ieri. In qualità di mamma, di Andrea (nato dalla relazione con Gigi D'Alessio) e della nuova arrivata Beatrice, ha continuato, "sento il bisogno di dedicare tempo alla mia famiglia, soprattutto alla mia piccolina, con la stessa verità e presenza che ho sempre messo nella musica".

Non vi nego che allo stesso tempo sento una grande responsabilità nei vostri riguardi. Per me queste due date rappresentano qualcosa di importante e unico. Ci tengo a creare uno spettacolo che vi somiglia, che vi ripaghi dell'amore e della fiducia che mi regalate ogni volta, ogni giorno, da anni.

Per farlo, ha aggiunto, "ho bisogno di ancora un po' di tempo per recuperare energie e preparare tutto come meritate. Musica, coreografie, e curare tutto in ogni minimo dettaglio".

Le nuove date di Anna Tatangelo

Ha poi annunciato le nuove date, previste per il 17 novembre 2026 a Napoli e per il 19 novembre 2026 a Milano, i cui biglietti sono già in vendita, spiegando che chi non potrà partecipare, avrà diritto al rimborso. "I biglietti già acquistati rimarranno validi per le nuove date. Chi non avrà modo di partecipare ai nuovi appuntamenti, potrà richiedere il rimborso sul sito di Ticketone da lunedì 2 febbraio a domenica 15 febbraio. I biglietti per le nuove date sono in vendita da ora".