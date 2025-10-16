Angelina Mango pubblica il nuovo album a sorpresa: caramé a un anno esatto dalla pausa

Angelina Mango, via Comunicato Stampa

A distanza di 18 mesi dall'uscita del suo album di debutto e a un anno dall'annullamento del suo tour, Angelina Mango ha pubblicato a sorpresa il suo secondo disco Caramé. Inaspettatamente, la cantante ha deciso di pubblicare questo secondo lavoro proprio nel giorno dell'anniversario della sua pausa, avvenuta lo scorso 16 ottobre 2024. L'album è completamente scritto e prodotto dalla cantante lucana, accompagnata da Giovanni Pallotti e dal fratello Filippo Mango. Il titolo caramé, come recita il comunicato stampa, rappresenta anche le prime parole del disco, "l'incipit di una lettera intima che si trasforma in presentazione, che apre questo viaggio di sincerità e costruzione". L'ultima canzone che portava la firma della cantautrice lucana era "Due come noi", uscito a settembre 2024, in cui faceva da feat a Olly.

La collaborazione con Madame, la dedica al padre Pino Mango e la presenza di suo fratello Filippo in caramé

Nel disco è presente una sola collaborazione, nel brano ioedio, in cui compare Madame. Ma andando a scoprire alcuni degli artisti che hanno collaborato, troviamo anche la penna di Calcutta in aiaiai, in cui è presente anche Dardust alla produzione. Tra i protagonisti principali del disco, il fratello Filippo Mango, che compare in la vita va presa a morsi e in tutto all'aria, mentre c'è una dedica a suo padre Pino Mango in come un bambino. Il comunicato recita: "È un regalo a un padre che non c’è più e che non ha più potuto dedicare canzoni d’amore a sua madre". Infine c'è anche una dedica alla sua migliore amica, Elena, in arte Henna che compare in cosicosicosicosì.

La tracklist del nuovo album

Questa è la tracklist completa del nuovo album di Angelina Mango:

caramé (intro) 7up le scarpe slacciate pacco fragile ioeio la vita va presa a morsi come un bambino mylove nina nina (intermezzo) velo sugli occhi ci siamo persi la fine tutto all'aria bomba a mano aiaiai igloo cosicosicosicosì

Un anno fa l'annuncio dell'annullamento del tour italiano ed europeo di Angelina Mango

Lo scorso 15 ottobre 2024, Angelina Mango era stata costretta ad annullare le due date del tour, che si sarebbero tenute a Napoli, già sold-out, a causa di una rinofaringite acute. Pochi giorni dopo sarebbe arrivato anche l'annullamento del suo tour italiano ed europeo in una lettera in cui scrive: "Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l'affetto che so che riceverò in questi giorni".