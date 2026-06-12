Testo e significato di “Canto D’Amore”, Angelina Mango e Marco Mengoni si affidano all’empatia per restare umani

Dopo “Uguale a me” in “poké melodrama”, ecco il secondo episodio della saga composto da Angelina Mango e Marco Mengoni. La nuova canzone è “Canto D’Amore”, una richiesta, quasi disperata, di empatia nei confronti degli esseri umani.

Angelina Mango e Marco Mengoni, via Andrea Bianchera

Sono passati già alcuni mesi dall'album "caramé", che aveva sancito anche una nuova fase del racconto di Angelina Mango. La cantante lucana ha annunciato negli scorsi giorni l'uscita di "Canto d'amore", in collaborazione con Marco Mengoni, il secondo capitolo della serie dopo "uguale a me", contenuta in "poké melodrama". Le voci dei due artisti sembrano inseguirsi su un tappeto folk, in cui le proiezioni delle insicurezze umane trovano un conforto nel ritornello, dove si intrecciano. Qui il testo e il significato di "Canto d'amore", la nuova canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni.

Il testo di "Canto d'amore", la nuova canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni

Senti il silenzio che c'è là fuori

Io l'ho sentito, non fa paura

Perché siamo tutti dei grandi attori

non scomparire, facciamo storie,

devi imparare, facciamo errori

per apparire facciamo canzoni

la musica vive se il resto muore

Non è un canto d'amore che mi dedicherai

basta il tempo di un fiore

Ma con questo dolore dimmi cosa ci fai

Anche se trema la terra

Almeno tu non tremare

E piano, lasciati andare

Con un filo di voce

griderò le parole che non sai

che non ti ho detto mai

quelle di un canto d'amore, di un canto d'amore

Mi ha detto il libro non si legge dalla copertina

Mentre scrollava il profilo di un date per capire che tipo fosse

Io la vita l'ho presa a morsi pure quando sapeva di lime

Piccoli sorsi, piccoli sorsi, piccoli sorsi, dai

Io canto d'amore perché non ho niente di male da dire

Io canto d'amore che è l'unico modo per non impazzire

Senti il silenzio che c'è là fuori

Io l'ho sentito e mi fa paura

Perché siamo tutti dei grandi attori

Non è un canto d'amore che mi dedicherai

basta il tempo di un fiore

Ma con questo dolore dimmi cosa ci fai

Anche se trema la terra

Almeno tu non tremare

E piano, lasciati andare

Finché hai un filo di voce

griderò le parole che non sai

che non ti ho detto mai

quelle di un canto d'amore, di un canto d'amore

Di questa voce che sento nessuno lo sa

Di questa fiamma che ha dentro che prima o poi esploderà

Solo un filo di vento muove via la città

Guarda questo convento chissà cosa sarà

Io canto d'amore e di tutte le cose che non dovrei farti,

Io canto d'amore perché non ho niente di nuovo dirti,

Io canto d'amore perché non voglio soffrire

Io canto d'amore che è l'unico modo per non impazzire

Non è un canto d'amore che mi dedicherai

basta il tempo di un fiore

Ma con questo dolore dimmi cosa ci fai

Anche se trema la terra

Almeno tu non tremare

E piano, lasciati andare

Finché ho un filo di voce

griderò le parole che non sai

che non ti ho detto mai

quelle di un canto d'amore, di un canto d'amore

Il significato di "Canto D'Amore" di Angelina Mango e Marco Mengoni

"Canto d'amore" è il nuovo singolo di Angelina Mango, in collaborazione con Marco Mengoni. Hanno collaborato alla scrittura, composizione e produzione del brano anche Jacopo Ettore e Nicola Lazzarin, oltre a Cripo e Giovanni Pallotti. Un brano in cui si potrebbe essere inizialmente ingannati dalla sezione ritmica del brano, che apre con segmenti di chitarra in crescendo. La natura più cruda del brano si rivela già nella prima strofa di Angelina Mango in cui vengono evidenziate alcune fotografie controverse, come quando canta: "Mi ha detto il libro non si legge dalla copertina, mentre scrollava il profilo di un date per capire che tipo fosse". Ma è nella palude dell'assenza di empatia, che il canto del ritornello trova la propria centralità. Infatti è lì che viene sottolineato come in assenza anche di un "canto d'amore", una trasposizione dell'empatia dell'essere umano nei confronti dei propri simili, che alberga il proprio dolore.

E di questo dolore, di questo disagio, i protagonisti si chiedono "Cosa ci fai?". C'è anche una confessione per Angelina Mango, che ha avuto l'opportunità di guardare "il silenzio che c'è là fuori", avendone paura. Solo pochi passi più avanti, c'è anche un passaggio nella strofa di Marco Mengoni, in cui analizza il sentimento della rabbia, paragonandola a "una voce che sento, nessuno lo sa, di questa fiammma che ho dentro che prima o poi esploderà". "Canto D'Amore" si proietta come uno degli episodi musicali più interessanti della prossima estate, affrontando con differente energia un tema come quello dell'assenza di empatia e dei danni che provoca negli esseri umani.

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