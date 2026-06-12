Testo e significato di “Canto D’Amore”, Angelina Mango e Marco Mengoni si affidano all’empatia per restare umani
Sono passati già alcuni mesi dall'album "caramé", che aveva sancito anche una nuova fase del racconto di Angelina Mango. La cantante lucana ha annunciato negli scorsi giorni l'uscita di "Canto d'amore", in collaborazione con Marco Mengoni, il secondo capitolo della serie dopo "uguale a me", contenuta in "poké melodrama". Le voci dei due artisti sembrano inseguirsi su un tappeto folk, in cui le proiezioni delle insicurezze umane trovano un conforto nel ritornello, dove si intrecciano. Qui il testo e il significato di "Canto d'amore", la nuova canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni.
Il testo di "Canto d'amore", la nuova canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni
Senti il silenzio che c'è là fuori
Io l'ho sentito, non fa paura
Perché siamo tutti dei grandi attori
non scomparire, facciamo storie,
devi imparare, facciamo errori
per apparire facciamo canzoni
la musica vive se il resto muore
Non è un canto d'amore che mi dedicherai
basta il tempo di un fiore
Ma con questo dolore dimmi cosa ci fai
Anche se trema la terra
Almeno tu non tremare
E piano, lasciati andare
Con un filo di voce
griderò le parole che non sai
che non ti ho detto mai
quelle di un canto d'amore, di un canto d'amore
Mi ha detto il libro non si legge dalla copertina
Mentre scrollava il profilo di un date per capire che tipo fosse
Io la vita l'ho presa a morsi pure quando sapeva di lime
Piccoli sorsi, piccoli sorsi, piccoli sorsi, dai
Io canto d'amore perché non ho niente di male da dire
Io canto d'amore che è l'unico modo per non impazzire
Senti il silenzio che c'è là fuori
Io l'ho sentito e mi fa paura
Perché siamo tutti dei grandi attori
Non è un canto d'amore che mi dedicherai
basta il tempo di un fiore
Ma con questo dolore dimmi cosa ci fai
Anche se trema la terra
Almeno tu non tremare
E piano, lasciati andare
Finché hai un filo di voce
griderò le parole che non sai
che non ti ho detto mai
quelle di un canto d'amore, di un canto d'amore
Di questa voce che sento nessuno lo sa
Di questa fiamma che ha dentro che prima o poi esploderà
Solo un filo di vento muove via la città
Guarda questo convento chissà cosa sarà
Io canto d'amore e di tutte le cose che non dovrei farti,
Io canto d'amore perché non ho niente di nuovo dirti,
Io canto d'amore perché non voglio soffrire
Io canto d'amore che è l'unico modo per non impazzire
Non è un canto d'amore che mi dedicherai
basta il tempo di un fiore
Ma con questo dolore dimmi cosa ci fai
Anche se trema la terra
Almeno tu non tremare
E piano, lasciati andare
Finché ho un filo di voce
griderò le parole che non sai
che non ti ho detto mai
quelle di un canto d'amore, di un canto d'amore
Il significato di "Canto D'Amore" di Angelina Mango e Marco Mengoni
"Canto d'amore" è il nuovo singolo di Angelina Mango, in collaborazione con Marco Mengoni. Hanno collaborato alla scrittura, composizione e produzione del brano anche Jacopo Ettore e Nicola Lazzarin, oltre a Cripo e Giovanni Pallotti. Un brano in cui si potrebbe essere inizialmente ingannati dalla sezione ritmica del brano, che apre con segmenti di chitarra in crescendo. La natura più cruda del brano si rivela già nella prima strofa di Angelina Mango in cui vengono evidenziate alcune fotografie controverse, come quando canta: "Mi ha detto il libro non si legge dalla copertina, mentre scrollava il profilo di un date per capire che tipo fosse". Ma è nella palude dell'assenza di empatia, che il canto del ritornello trova la propria centralità. Infatti è lì che viene sottolineato come in assenza anche di un "canto d'amore", una trasposizione dell'empatia dell'essere umano nei confronti dei propri simili, che alberga il proprio dolore.
E di questo dolore, di questo disagio, i protagonisti si chiedono "Cosa ci fai?". C'è anche una confessione per Angelina Mango, che ha avuto l'opportunità di guardare "il silenzio che c'è là fuori", avendone paura. Solo pochi passi più avanti, c'è anche un passaggio nella strofa di Marco Mengoni, in cui analizza il sentimento della rabbia, paragonandola a "una voce che sento, nessuno lo sa, di questa fiammma che ho dentro che prima o poi esploderà". "Canto D'Amore" si proietta come uno degli episodi musicali più interessanti della prossima estate, affrontando con differente energia un tema come quello dell'assenza di empatia e dei danni che provoca negli esseri umani.
Il tour estivo di Angelina Mango
- 17 luglio 2026: Verona, Teatro Romano
- 20 luglio 2026: Caserta, Belvedere di San Leucio
- 22 luglio 2026: Palermo, Teatro di Verdura
- 24 luglio 2026: Taormina, Teatro Antico
- 28 luglio 2026: Porto Recanati, Arena Beniamino Gigli
- 30 luglio 2026: Roma, Auditorium Parco della Musica (Cavea)
- 02 agosto 2026: Castiglioncello, Castello Pasquini
- 05 agosto 2026: Assisi, La Rocca
- 08 agosto 2026: Matera, Cava del Sole