video suggerito

Anche agli MTV VMA Taylor Swift si presenta come la più forte: dieci nomination per lei Agli MTV VMA Taylor Swift sarà la donna da battere: sono dieci, infatti, le nomination per lei, seguita da Post Malone. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Francesco Raiola

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Taylor Swift (Photo Claudio Furlan/Lapresse)

È ancora una volta Taylor Swift l'artista da battere ai prossimi MTV VMA 2024 che si terranno il prossimo 10 settembre alla UBS Arena di New York. La cantante, protagonista quest'anno con l'uscita del nuovo album The Tortured Poets Department, infatti, è stata nominata in dieci categorie, unica tra gli artisti e le artiste che concorreranno per vincere almeno un premio: tra le nomination ci sono quella come artista dell'anno, canzone dell'anno, migliore collaborazione e miglior pop, solo per citarne alcuni, ma la cantautrice sarà in lista anche per categorie che hanno a che fare coi video: Fortnight, infatti, è candidato come migliore fotografia, miglior montaggio, migliori effetti visivi, migliore direzione artistica oltre a miglior regia.

Per ora Swift è ancora alle prese con la leg europea del suo Eras Tour, che nelle scorse settimane ha toccato anche Milano, con due concerti sold out allo stadio San Siro. Alle sue spalle, a proposito di Firtnight, c'è proprio Post Malone, che ha duettato con lei proprio in quel singolo: il rapper di Rockstar, Congratulations e Circles, infatti, segue la cantautrice con nove nomination, otto delle quali proprio in collaborazione con Taylor Swift a cui si aggiunge quella per la canzone "I Had Some Help" in cui c'è anche la collaborazione di Morgan Wallen, mentre alle loro spalle ci sono Ariana Grande, Eminem e Sabrina Carpenter con sei nomination, Megan Thee Stallion e SZA con cinque ciascuna e LISA, Olivia Rodrigo e Teddy Swims con quattro.

I fan di Taylor Swift sperano anche che il palco newyorkese possa essere quello giusto su cui la cantautrice possa annunciare il suo Reputation (Taylor's Version), come parte della ripubblicazione dei suoi vecchi album, per riprenderne in mano master ed edizioni e diventato un colpaccio per Swift che grazie agli stream e ai primi posti ha riportato tutti questi album in testa alla classifica Billboard. La cantante potrà approfittare dei due mesi di pausa dal suo Eras Tour per essere a New York e fare il tanto atteso annuncio: nel 2022 fu proprio il palco degli MTV VMA quello su cui annunciò Midnights. Inoltre, se Swift dovesse vincere quattro VMA, eguaglierebbe Beyoncé come la più grande vincitrice nella storia dello show, sempre che Queen Bey non si aggiudichi il premio come migliore canzone per "Texas Hold ’Em".