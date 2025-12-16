A 10 giorni dalla finale di X Factor 25, 3 inediti sono in Top 10 su Spotify: primo eroCaddeo con Punto

Delia, eroCaddeo e Rob, via X Factor 2025

Sono passati solo 10 giorni dalla finale di X Factor 2025, che ha incoronato Rob come nuova vincitrice, dopo la finalissima con EroCaddeo. Già prima della finale, durante la conferenza stampa, si era discusso delle potenzialità discografiche dei finalisti, sottolineando come nelle ultime edizioni, i vincitori della competizione non avessero confermato il potenziale intravisto durante le puntate Live. La riflessione aveva poi vissuto un momento di consapevolezza e attualità nella risposta di Jake La Furia, che non solo aveva sottolineato come le classifiche Spotify fossero legate a contesti più ampi della sola musica: aveva anche mostrato che "Punto" di EroCaddeo fosse entrata di diritto in Top 50 Italia di Spotify.

Continua la marcia di "Punto" di eroCaddeo, dietro la vincitrice Rob con "Cento ragazze"

Una riflessione che si amplia ancora di più 10 giorni dopo, quando 3 inediti si trovano nelle prime 10 posizioni della Top 50 Viral Italia. Ha da pochi giorni perso la testa della classifica, ma rimane saldamente al secondo posto "Punto" di eroCaddeo che gradualmente si avvia ai 3 milioni di ascolti sulla piattaforma, guadagnando 1,3 milioni di stream dal giorno della finale. "Cento ragazze" di Rob, la vincitrice della competizione, ha invece superato negli ultimi giorni il milione di ascolti sulla piattaforma, guadagnando l'ottava posizione nella top 10. Ma è necessario sottolineare che la classifica finale di X Factor 25 non rispecchia neanche con Delia la classifica degli inediti su Spotify, con "Sicilia Bedda" che si intromette tra "Punto" e "Cento ragazze". La canzone infatti conquista la quinta posizione, anche lei vicina al milione di stream.

Nella top 10 sorprende "Barche di carta" di Tellynonpiangere

Bisogna scavare in questa classifica per trovare un altro brano dell'ultima edizione del talent: infatti, seguendo il corso della finale ci saremmo potuti aspettare la presenza di PierC con la sua "Neve sporca". Non è così, infatti il brano si trova solo alla trentatreesima posizione con 398mila stream, anticipata in ventiduesima posizione da "Barche di carta" di Tellynonpiangere. La canzone del giovane cantante aveva emozionato il pubblico e i giudici, meno clementi invece sulle interpretazioni delle cover: un segno di quanto il suo personaggio non si adattasse granché bene alle dinamiche del talent di Sky. Prima di PierC si piazza anche Tomasi con la sua "Tatuaggi" alla 32° posizione con 785mila stream. Sono uscite dalle classifiche negli ultimi giorni le cover di "Bring Me To Life" degli Evanescence di Rob e "La cura" di Franco Battiato interpretata da EroCaddeo. Destino simile per Viscardi, uno dei grandi delusi di quest'edizione con "Scinneme ‘a cuollo", precedentemente quarantacinquesimo in classifica, con il brano tra i più radiofonici e orecchiabili di X Factor 2025.