Testo e significato di Cento ragazze, Rob vince X Factor con una canzone pop punk che ricorda Avril Lavigne

Rob ha vinto X Factor 2025 anche grazie all’inedito “Cento ragazze”, un pezzo pop punk che riprende Avril Lavigne: ecco testo e significato della canzone.

Rob, vincitrice di XF25 – ph Virginia Bettoja

Rob ha vinto l'edizione di X Factor 2025 battendo eroCaddeo, DELIA e PierC. E lo ha fatto da favorita, anche se il suo singolo non era il più ascoltato del lotto dei finalisti. Si chiama "Cento ragazze" l'inedito che la cantante ha portato al talent, un pezzo pop punk che ripercorre quelle che sono le sonorità che all'inizio degli anni 2000 Avril Lavigne rese ancora più popolari in tutto il mondo, Italia compresa. E di quella giovanissima cantante canadese Rob – al secolo Roberta Scandurra – riprende anche un certo stile. Ma questo importa poco a chi l'ha votata, probabilmente. Chi lo ha fatto si è sentita rappresentata o semplicemente ha apprezzato il suo percorso, compreso il singolo inedito.

Testo di "CENTO RAGAZZE", inedito di X Factor

Quante volte ti ho detto che avrei chiuso per sempre

Che l'amore tra noi è come il freddo a dicembre

L'alba d'inverno, i granelli di sabbia

La neve si scioglie sopra le mie labbra

Quante cose nostre hai fatto con un'altra?

"Mi hai fatto sentire speciale"

Quanto l'hai detto ad altre cento ragazze?

Ma perché non sei più qui

Soffro di crisi d'astinenza ora

Ora che non sei più qui

Soffro di crisi d'astinenza ora

E non riesco a respirare manca l'aria

Non riesco a spiеgare, sai mi sento strana

Non voglio pensarе a te

Che sei ciò che non mi fa dormire

Per ore ed ore ed ora

Ed ora non ci riesco più

"Mi hai fatto sentire speciale"

Quanto l'hai detto ad altre cento ragazze?

Ma perché non sei più qui

Soffro di crisi d'astinenza ora

Ora che non sei più qui

Soffro di crisi d'astinenza

"Mi hai fatto sentire speciale"

Quanto l'hai detto ad altre cento ragazze?

"Mi hai fatto sentire speciale"

Quanto l'hai detto ad altre cento ragazze?

"Mi hai fatto sentire speciale"

Quanto l'hai detto ad altre cento ragazze?

"Mi hai fatto sentire speciale"

Ma perché non sei più qui

Soffro di crisi d'astinenza ora

Ora che non sei più qui

Soffro di crisi d'astinenza

Il significato di Cento ragazze di Rob

"Cento ragazze" gioca con gli stilemi del pop punk, veloce, facile da memorizzare, e anche il testo non sfocia in stilemi complessi, anzi. La canzone parla di una donna che soffre per la fine di una storia, combattendo tra la mancanza della persona amata e la rivendicazione che dà il titolo alla canzone. Tutto gira attorno a quel "Mi hai fatto sentire speciale" detto dall'amato/a e rinfacciato dalla protagonista della canzone che chiede e si chiede: "Quanto l'hai detto ad altre cento ragazze?". Prima, però, c'è il rimpianto: "Ma perché non sei più qui, soffro di crisi d'astinenza ora. Ora che non sei più qui". La cantante ha vissuto una finale da 8 in pagella, ma oggi comincia il vero lavoro, quello di creare un pubblico affezionato oltre all'emozione della trasmissione televisiva. In bocca al lupo.