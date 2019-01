Solo un enorme spavento e qualche danno all’auto. Per fortuna. Si è risolto così l’incidente di cui è stato vittima Enrico Ruggeri ieri sera sulla A 10 in direzione Ventimiglia poco prima di Savona. La Maserati su cui Ruggeri viaggiava insieme a due persone – ed era guidata dal suo autista – è andata in testa-coda ed è finita contro il guardrail. In quel momento stavano passando su un viadotto e per fortuna la barriera ha retto all'urto. Il cantante ha proseguito poi il viaggio verso Sanremo.

Dal suo profilo social Enrico Ruggeri ha postato la foto della sua macchina incidentata, seguita dalla didascalia: “Dopo 400 metri di testa-coda su un viadotto non è neanche conciata così male. Grazie a @riknocera anche da parte di @lavalentinaspada e @stefaniaalati #incident #ice #survivor #ohmygod #fear #miracle #culo”.

Negli hashtag il cantante un po’ scherzamente ha inserito anche #miracle, #survivor (sopravvissuto) e in maniera dissacrante #culo per sottolineare la pericolosità dell’accaduto unita al fatto di non esserne uscito illeso. Dalla didascalia nei tag si capisce che insieme a lui c’erano anche due passeggere, Stefania Alati (collaboratrice di Ruggeri) e Valentina Spada (addetta stampa), sedute sui sedili posteriori, anche loro fortunatamente uscite senza danni dal testa-coda. Ruggeri ha poi ringraziato Riccardo Nocera che era al volante che in qualche modo è riuscito a evitare il peggio.