Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno trovato l’accordo sul programma elettorale: è arrivata infatti stasera la firma al programma del centrodestra sottoscritta dai tre leader di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. “Uniti si vince”, rilancia subito la notizia sul suo profilo Twitter Berlusconi. Si dice soddisfatto anche Salvini: “L’incontro è andato bene e abbiamo firmato il programma”. Secondo le prime indiscrezioni nel programma c'è anche l'azzeramento della legge Fornero su cui Berlusconi e Salvini sembravano avere idee in parte differenti.

Sul tavolo dell’incontro non solo il programma elettorale ma anche la candidatura alla presidenza della regione Lazio dove è ancora in bilico il nome da presentare. Secondo quanto riferito nelle ultime ore, la coalizione sembra pronta ad appoggiare, come candidato unico, l’esponente di FdI Fabio Rampelli. Il problema, invece, al momento sembra essere l’appoggio di Noi con l’Italia, la cosiddetta quarta gamba della coalizione, per le elezioni politiche. Stasera si è riunito il vertice del partito dopo il fallimento delle trattative per i posti nei collegi elettorali. Tra gli argomenti di scontro anche il vertice di questa stasera a Palazzo Grazioli per la firma del programma, a cui Noi con l’Italia non ha partecipato.

Prima dell’incontro avvenuto a Roma Salvini ha risposto a Berlusconi che oggi ha parlato della possibilità che il leader della Lega sia il prossimo ministro dell’Interno in caso di vittoria elettorale. Ma il segretario del Carroccio non si accontenta: “Se gli italiani sceglieranno la Lega a quel punto sarò premier io e scelgo io la squadra migliore possibile, compreso il ministro dell’Interno”.

Berlusconi aveva già annunciato che la firma del programma era vicina durante la trasmissione Quinta colonna su Rete4. E si era soffermato sui suoi alleati: “Salvini e Meloni sono soci affidabili. Lei ha una grande vivacità, è molto intelligente, capace di porsi agli altri. È stata ministro del mio governo, non ci saranno sorprese. Salvini al tavolo con me e Meloni è un altro Salvini. Sono soci affidabili”.

Berlusconi ha parlato anche di Renzi, definendolo "una promessa in cui molti hanno sperato, tra cui il sottoscritto, ma è stato una promessa mancata".