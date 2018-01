Dalla festa, attesa con ansia da tutta la famiglia, alla tragedia. È finito in ospedale il diciottesimo compleanno di una ragazza di Avetrana (Taranto) che ha visto sua madre sentirsi male proprio durante i festeggiamenti per il traguardo raggiunto. La donna, una quarantaquattrenne, secondo quanto si legge sui quotidiani locali ha accusato un malore durante la festa della figlia, festa che si teneva in un locale della cittadina jonica. Da quanto emerso, mentre erano in corso i festeggiamenti di compleanno la donna si sarebbe improvvisamente accasciata a terra perdendo conoscenza.

Una emorragia cerebrale che non le ha lasciato scampo – La quarantaquattrenne è stata subito soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata in ospedale, al "Vito Fazzi" di Lecce, ma purtroppo gli sforzi dei medici non sono stati sufficienti per salvarla. La donna è morta poche ore dopo il ricovero in ospedale a causa di una emorragia cerebrale che non le ha lasciato scampo.