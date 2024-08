Zia dimenticata chiavi in auto, neonata resta chiusa nel veicolo sotto il sole a Forte dei Marmi

video suggerito

Una neonata di pochi mesi è rimasta chiusa in auto sotto il sole cocente di una ennesima giornata caratterizzata da temperature caldissime. Momenti di tensione nella tarda mattinata di ieri, 1 agosto, nei pressi della sede del Comune di Forte dei Marmi.

Fortunatamente la piccola è stata subito liberata. Ad intervenire sono stati i carabinieri: una pattuglia della stazione locale, impegnata nei controlli di routine sul posto, è stata attirata dalle urla di disperazione di una donna che chiedeva aiuto per soccorrere la nipotina di pochi mesi.

Ha poi spiegato di essere uscita dal veicolo, dimenticando le chiavi all'interno. Ha così fatto attivare il dispositivo di chiusura automatica delle portiere che ha reso vano ogni successivo tentativo di riaprirle.

A quel punto i carabinieri, adottando tutte le precauzioni del caso vista la presenza della bambina all'interno dell'abitacolo, hanno infranto uno dei vetri della macchina. Quando la piccola è stata portata fuori era comunque in buone condizioni di salute. È stata subito affidata alla zia che non ha potuto fare a meno di abbracciarla, emozionata, intensamente.

L'episodio si è quindi concluso con un lieto fine. C'è anche da dire che non sono emerse responsabilità penali a carico della donna, considerato che la nipotina non è mai stata lasciata sola. Tuttavia quanto avvenuto a Forte dei Marmi porta ancora a riflettere sulla necessità di una costante attenzione in situazioni di questo tipo, e e cioè quando in macchina c'è la presenza di bambini piccoli.