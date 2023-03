Violenze sessuali sulla nipotina, arrestato 58enne a Barletta: “Abusi ogni volta che rimanevano soli” Un 58enne di Barletta è stato arrestato con l’accusa di aver violentato sessualmente la nipotina minorenne: “Azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, in molteplici occasioni, per due anni”.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Avrebbe abusato della nipotina minorenne per due anni e ogni volta che rimanevano da soli. Per questo, è stato arrestato un uomo di 58 anni a Barletta con l'accusa di violenza sessuale aggravata e continuata.

L'uomo, che si trova al momento ai domiciliari dopo l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, firmata dal gip del tribunale di Trani, avrebbe commesso abusi prolungati in un arco temporale compreso tra il 2020 e il 2022.

Il 58enne, secondo l'accusa, "con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, in molteplici occasioni, avrebbe indotto la nipote minorenne a subire atti sessuali". I gravissimi episodi, reiterati per anni, "venivano consumati in tutte le occasioni in cui la minore restava da sola con il parente", precisano i carabinieri, i quali hanno anche aggiunto che "il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, all’arresto, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell’indagato, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti".

L'uomo sarà dunque interrogato nei prossimi giorni quando potrà raccontare la propria versione dei fatti.

Non è la prima volta che si verificano episodi del genere. A gennaio, ad esempio, è stato condannato a 7 anni di reclusione un uomo di quarantatré anni originario di Bracciano, che è stato ritenuto responsabile di violenza sessuale nei confronti di suo nipote, all'epoca dei fatti di nove anni, e un suo amichetto coetaneo, oggi maggiorenni, mentre erano a casa senza genitori. Il pm in Tribunale a Viterbo aveva chiesto undici anni di carcere. L'imputato difeso dall'avvocato Daniele Peppe, ha fatto già sapere che farà ricorso in appello, dopo aver letto le motivazioni della sentenza.