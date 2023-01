Violenta nipote di 9 anni e amichetto: “Sotto la capanna di lenzuola facevamo cose brutte” Il giudice ha condannato un 43enne a 7 anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti del nipote di 9 anni e di un suo amichetto.

A cura di Alessia Rabbai

Sette anni di reclusione è la condanna stabilita dal giudice del Tribunale di Viterbo nei confronti di un uomo di quarantatré anni originario di Bracciano, che è stato ritenuto responsabile di violenza sessuale. Vittime dei presunti abusi sarebbero suo nipote, all'epoca dei fatti di nove anni, e un suo amichetto coetaneo, oggi maggiorenni. Entrambi sono assistiti dalla legale di parte civile Silvia Tafani. Il pm aveva chiesto undici anni di carcere. L'imputato difeso dall'avvocato Daniele Peppe, farà ricorso in appello, dopo aver letto le motivazioni della sentenza.

Lo zio avrebbe palpeggiato i due bimbi nelle parti intime

I fatti risalirebbero al 2014 e sarebbero accaduti nella provincia Nord di Roma. Secondo quanto riporta Il Messaggero e ricostruito in sede d'indagine l'imputato, allora trentaquattrenne avrebbe abusato dei due bambini mentre erano a casa senza genitori. Li avrebbe attirati con la scusa di fare un gioco. Costruivano una capanna fatta di lenzuola, per poi entrarci all'interno. Una volta sotto li avrebbe palpeggiati nelle parti intime. Presunte violenze quelle compite da parte dell'imputato che sono emerse anche in sede di incidente probatorio.

Uno dei due bambini infatti, ascoltato in audizione protetta ha detto che con lo zio si infilavano tutti insieme sotto la capanna di lenzuola e lì succedevano cose brutte. Giochi che dovevano rimanere segreti, così lui avrebbe intimato ai due bambini: ciò che accadeva con lo zio non avrebbero dovuto dirlo a nessuno. Parole quelle pronunciate dai minori, che lo psicologo nominato dal Tribunale ha giudicato attendibili. Ora si aspettano le motivazioni della sentenza e la difesa presenterà il ricorso.