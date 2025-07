video suggerito

Individuato l’autore delle 4 violenze sessuali compiute lungo l’argine del fiume Adige: ha 23 anni Un 23enne è stato arrestato a Verona, accusato di 4 diverse violenze sessuali, compiute nel mese di giugno a Legnago. Ancora in corso indagini finalizzate a chiarire se l’arrestato è collegato ad altri analoghi eventi il cui autore non è stato ancora identificato. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato individuato il presunto autore di alcune violenze sessuali registrate lo scorso mese di giugno nella provincia di Verona. Si tratta di un giovane di 23 anni sospettato di essere l’autore di almeno quattro diverse violenze sessuali compiute a Legnago, lungo l'argine dell'Adige.

Il 23enne, cittadino italiano di origini marocchine, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Legnago: il giovane è residente nella bassa veronese ed è già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri sono arrivati a lui grazie ai dettagli forniti dalle donne vittime delle violenze e all’intensa attività di controllo del territorio e di verifica di tutte le persone segnalate come sospette.

I gravi indizi di colpevolezza raccolti nei confronti dell’indagato hanno consentito all’Autorità Giudiziaria scaligera di richiedere e ottenere l’emissione della misura cautelare personale detentiva per i quattro episodi. In particolare, il giovane è sospettato di una tentata violenza sessuale e di tre consumate: le vittime sono quattro donne tutte avvicinate nel mese di giugno 2025 a Legnago, nei pressi dell’argine del fiume Adige. L’uomo le aspettava lungo il fiume per poi aggredirle: solo una delle quattro donne sarebbe riuscita a sottrarsi agli abusi.

In particolare una delle vittime, una donna di 50 anni, il 13 giugno scorso aveva denunciato di essere stata aggredita mentre camminava lungo il fiume all’altezza del ponte ferroviario di Legnago. Le sue grida avevano attirato l'attenzione di alcuni passanti.

Sono ancora in corso indagini finalizzate a chiarire se l'arrestato è collegato ad altri analoghi eventi delittuosi, il cui autore non è stato ancora identificato. Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Montorio a disposizione dell’autorità giudiziaria.