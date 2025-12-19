“Violentato dai compagni di scuola”, bimbo di 11 anni racconta gli abusi alla mamma: indaga la Procura

Un bambino di 11 anni ha raccontato alla mamma di aver subito abusi sessuali da parte di un gruppo di compagni di scuola. I genitori hanno denunciato la presunta violenza, sul caso sono scattate le indagini della Procura per i minorenni di Palermo.

Immagine di repertorio.

Vittima a soli 11 anni di abusi sessuali da parte di un gruppo di compagni di scuola. È la terribile storia che arriva da un paese delle Madonie, in provincia di Palermo, dove una coppia di genitori pochi giorni fa ha denunciato una presunta violenza sessuale ai danni del figlio e fatto scattare le indagini della Procura per i minorenni.

Oggi, venerdì 19 dicembre, il piccolo verrà ascoltato dalla procuratrice Claudia Caramanna con il supporto di uno psicologo per tentare di ricostruire l'accaduto e fare piena luce sulla vicenda, chiarendo la dinamica dei fatti e le responsabilità dei compagni di scuola.

A riportare la notizia è l'edizione palermitana del quotidiano La Repubblica. Come già anticipato, l'aggressione sarebbe avvenuta all'estero della scuola che il bimbo frequenta (fa la prima media) insieme ai suoi aguzzini.

All'inizio di questa settimana il piccolo avrebbe raccontato tutto alla madre appena rientrato a casa da scuola e le avrebbe mostrato anche i segni degli abusi.

I genitori lo hanno immediatamente portato al pronto soccorso dell'ospedale di Termini Imerese, dove i medici, che hanno attivato il protocollo per le vittime di violenza, hanno riscontrato la presenza di ferite compatibili con il racconto dell'11enne.

Il bambino, dopo essere stato sottoposto agli accertamenti del caso e aver passato alcune ore in ospedale sotto osservazione, è stato dimesso. È rientrato a casa insieme ai genitori, a quanto si apprende, sarebbe ancora sotto shock.

Intanto, le indagini della Procura per i minorenni di Palermo vanno avanti. Tra le ipotesi formulate da chi indaga ci sarebbe quello del bullismo degenerato in abuso sessuale.

Bisognerà anche chiarire se il bambino è già stato vittima di simili atti in passato da parte degli stessi compagni o se esistono altre potenziali vittime. Gli investigatori stanno lavorando senza sosta per tentare di identificare gli autori delle violenze e capire il ruolo che potrebbero aver avuto i singoli compagni.