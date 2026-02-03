Violenta per 3 anni una minorenne e la minaccia: “Se parli ti uccido”. Arrestato patrigno a Enna

Stando a quanto emerso dalle indagini coordinate dalla procura di Enna gli abusi sarebbero andati avanti per 3 anni, fin da quando la piccola aveva 11 anni.

Violenza sessuale aggravata nei confronto di una quattordicenne: è con questa accusa che è stato tratto in arresto a Enna un uomo di 34 anni, compagno della madre della vittima e originario di Catania.

Stando a quanto emerso dalle indagini coordinate dalla procura di Enna gli abusi sarebbero andati avanti per 3 anni, fin da quando la piccola aveva 11 anni. Nei confronti del presunto responsabile è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che ipotizza anche i reati di maltrattamenti in famiglia nei confronti della stessa ragazzina e dell'intero nucleo familiare, composto anche da altre minorenni e dalla ex compagna dell'uomo.

Dalle indagini della Polizia sarebbe emerso inoltre che il 34enne, oltre agli abusi, aveva imposto delle ‘regole' alle quali tutti i componenti della famiglia dovevano attenersi. "Ricordati che ti chianti muta sempre perché quel fatto mio e di… perché non condanni solo me, condanni tutte sorelle. Quindi chiantati muta, per il resto non me ne frega niente", avrebbe detto il 34enne, che avrebbe anche minacciato di morte la ragazzina se avesse denunciato.

Leggi anche Violentava una minorenne: arrestato a Pisa un uomo di 86 anni

Le violenze sessuali sarebbero state commesse tra le mura domestiche e sarebbero iniziate quattro anni fa: gli abusi sarebbero stati quotidiani e, stando a quanto riporta il quotidiano La Sicilia, in alcuni casi anche la mamma della vittima sarebbe stata picchiata, ogni qualvolta provava a difendere la figlia