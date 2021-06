in foto: Immagine di repertorio

Un motociclista è morto la notte scorsa in un drammatico incidente stradale accaduto nel Vicentino. La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Rosà, in prossimità dell’incrocio con via Roncalli, a pochi passi dalla Sp 58 che porta a Nove. Secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, a scoprire il cadavere del motociclista poco dopo le 4 di questa mattina è stato un cittadino che si stava recando al lavoro e ha notato un palo piegato e pezzi di carrozzeria per terra. Il Giornale di Vicenza scrive che dopo essersi fermato, il passante ha visto una moto a terra a lato della strada e a poca distanza il corpo decapitato di un uomo. I Carabinieri intervenuti subito sul posto hanno identificato la vittima. Si tratta di Mirco Marchetti, trentaquattro anni, giovane imprenditore residente a Rosà.

Il motociclista sarebbe morto sul colpo dopo il violento impatto – Secondo la prima ricostruzione, l'uomo viaggiava a bordo di una Triumph "Limited 986 MF" quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo violentemente contro la segnaletica stradale verticale. Il giovane centauro sarebbe morto sul colpo dopo il violento impatto. Sono ancora in corso accertamenti da parte dei Carabinieri di Rosà e Bassano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, intanto il veicolo è stato sequestrato. Sarebbe escluso, dalle prime verifiche effettuate, il coinvolgimento di altri mezzi nell'incidente. La salma della vittima è stata trasferita all’obitorio di Bassano del Grappa a disposizione dell'Autorità giudiziaria.