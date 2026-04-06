Auto esce di strada e si schianta in un campo, morto il 33enne Giulio Cervato: l’incidente a Pasqua nel Veronese

Incidente mortale nel Veronese, dove all’alba della domenica Pasqua è deceduto Giulio Cervato. Il 33enne di Castagnaro è uscito di strada con l’auto e si è schiantato in un campo. Indagini in corso, tra le ipotesi anche il colpo di sonno.

Giulio Cervato, 33 anni.

Tragico incidente all'alba della domenica di Pasqua, lungo la strada che collega la frazione di Menà e il centro di Castagnaro (Verona), dove ha perso la vita un uomo di 33 anni. La vittima si chiamava Giulio Cervato.

Lo schianto è avvenuto all'altezza dell'incrocio con la strada per Villa d'Adige, comune in provincia di Rovigo. Secondo quanto ricostruito nelle scorse ore, il 33enne stava tornando a casa quando, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, ha perso il controllo dell'auto ed è uscito di strada finendo in un campo.

Tra le ipotesi non si esclude un colpo di sonno. Come ricorda il Corriere del Veneto, il giovane era figlio di Franco Cervato, storico panettiere di Castagnaro, morto nel 2024. Il panificio di famiglia in piazza Alighieri, attivo per 83 anni, aveva chiuso lo scorso dicembre.

Il 33enne aveva iniziato a fare il pane col padre nel 2012, ma poi aveva scelto un'altra strada. "Ci sono notizie che non vorremmo mai dover scrivere. Stanotte ci ha lasciati Giulio Cervato, uno dei volti più conosciuti e amati dello Starlive", si legge in un post pubblicato da un nota discoteca della zona, dove il 33enne aveva passato tante serate.

"Era sempre lì, pronto a vivere ogni momento con entusiasmo, a ballare, cantare e far stare bene le persone attorno a lui. – prosegue – Oggi tutto lo Starlive si stringe nel dolore e nel ricordo di una persona speciale, che resterà per sempre nei nostri cuori e nelle nostre notti. Siamo vicini con affetto e con il cuore alla famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene".

Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social da amici e conoscenti. "Sono senza parole, mi mancherai moltissimo. Ci conoscevamo da una vita, la vera amicizia di una vita. Devo ancora realizzare che tu non ci sei più, eri e sarai per sempre nel mio cuore", scrive un utente.

In un altro post si legge: "Lascia un'impronta indelebile nel cuore di chi l'ha incontrato, un'anima pura. Buon viaggio". Il 33enne lascia una figlia e la mamma Antonella.