Va a una festa e non torna a casa, scattano ricerche dei carabinieri ma lui era dall’amico con il telefono spento

Era scomparso nella serata di ieri da Castelnuovo dopo aver lasciato una festa alla quale stava partecipando insieme a una persona che non faceva parte del suo gruppo di amici. I familiari del giovane hanno allertato le forze dell’ordine che, insieme ai vigili del fuoco, hanno setacciato la zona per tutta la notte. Il ragazzo era in realtà a casa di un amico, ma aveva il cellulare scarico.

È stato oggetto di ricerche serrate per ore a sua insaputa e ha scoperto solo nella mattinata di oggi, lunedì 22 settembre, che le forze dell'ordine lo davano per scomparso da ieri notte. Il protagonista della vicenda è un giovane di Castelnuovo che nella serata di domenica era uscito di casa per partecipare a una festa con alcuni amici.

Nel corso della serata, il ragazzo, del quale non sono note le generalità, ha lasciato il party con un'altra persona senza comunicare niente a nessuno. Gli amici avrebbero cercato di contattarlo per fare rientro a casa, ma non hanno più avuto sue notizie. A lanciare l'allarme ci hanno però pensato i parenti, che non lo hanno visto tornare e hanno pensato al peggio. Le ricerche sono scattate immediatamente con forze dell'ordine e vigili del fuoco sul posto.

Nella mattinata di oggi, poi, la sorpresa per i carabinieri che per tutta la notte hanno lavorato con droni e cani molecolari: il giovane "scomparso" era in realtà a casa di un amico, dove ha trascorso la notte. Secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti informate, aveva il cellulare scarico e non avrebbe quindi potuto avvertire i familiari che non sarebbe rientrato per la notte. Addormentatosi a casa dell'amico, non si era potuto rendere conto dell'ondata di preoccupazione che la sua assenza aveva generato, né sapeva che sulle sue tracce si erano messi carabinieri e vigili del fuoco con tanto di cani molecolari al seguito.

Il giovane si è subito prodigato per avvisare tutti i parenti e gli amici e per rassicurare coloro che lo stavano cercando. Riaccompagnato a casa, ha riabbracciato la famiglia e chiuso nel miglior modo possibile la vicenda. Grande sospiro di sollievo anche per le forze dell'ordine che nonostante il gran lavoro condotto durante la notte, hanno potuto salutare i familiari in apprensione con il sorriso.