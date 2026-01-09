Va a pescare e scompare nel nulla, il medico Pierpaolo Guazzotti sparisce durante vacanza a Capo Verde

Le operazioni di soccorso, condotte via mare con il supporto dei pescatori locali, e via terra lungo il tratto di costa purtroppo non hanno portato a nessun esito. Una situazione che col passare dei giorni fa crescere l’angoscia dei familiari e degli amici di Pierpaolo Guazzotti.

Sono giorni di apprensione e ansia per le sorti di Pierpaolo Guazzotti, 67enne medico dentista ed ex consigliere comunale di Alessandria sparito improvvisamente nel nulla mentre era in vacanza a Capo Verde con la moglie. La scomparsa dell’uomo risale all’ultimo giorno dell’anno scorso quando ha detto che sarebbe andato a pescare sugli scogli in riva all’oceano ma non ha mai fatto più ritorno nell’alloggio dell’isola di Sal dove risiedeva per la vacanza.

Come ricostruisce il Piccolo di Alessandria, a lanciare l’allarme è stata proprio la moglie quando l’uomo non è più rientrato in serata e risultava irreperibile. Le ricerche, scattate in zona da parte delle autorità locali dell’arcipelago al largo della costa nord-occidentale dell'Africa, purtroppo però non hanno dato alcun esito. Le operazioni di soccorso, condotte via mare con il supporto dei pescatori locali, e via terra lungo il tratto di costa purtroppo non hanno portato a nessun esito.

L’uomo, esperto di pesca, il 31 dicembre scorso aveva detto che andava a pescare sulla scogliera nella zona di Buracona dove si sono concentrate poi le ricerche. In zona purtroppo i soccorritori non lo hanno trovato ma hanno rinvenuto alcuni effetti personali del medico come una maglietta, il cellulare, il portafoglio che aveva messo in un marsupio. Un ritrovamento che rende ancora più preoccupante la scomparsa del 67enne.

L’ipotesi più accreditata al momento è di una caduta accidentale in mare. La zona infatti è nota per correnti marine improvvise che possono sorprendere anche chi ha familiarità con il litorale come Guazzotti che non era nuovo del posto dove ha anche un’abitazione. Per questo le ricerche sono proseguite nei giorni successivi scandagliando anche anse e grotte marine, tipiche della zona, con l’intervento di sommozzatori specializzati. Neanche questo però ha portato a tracce del dentista. Una situazione che col passare dei giorni fa crescere l’angoscia dei familiari e degli amici del professionista molto conosciuto nell’Alessandrino.