Va a cercare funghi e sparisce: 27enne trovato morto in fondo a un dirupo Michael Agostini era andato nella tenuta di famiglia ad Arquata del Tronto, nell’Ascolano, l’11 ottobre: lascia la moglie e una bambina di un anno.

A cura di Beatrice Manca

Nessuno aveva più sue notizie da martedì 11 ottobre, quando era andato nella casa di famiglia a cercare funghi: Michael Agostini sabato è stato trovato morto in fondo a un dirupo, probabilmente vittima di una caduta. L'uomo aveva 27 anni ed era originario di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno: era sposato e padre di una bambina di appena un anno. La Procura di Ascoli Piceno ha disposto l'ispezione cadaverica sul corpo.

L'11 ottobre Michael Agostini si era recato ad Arquata del Tronto, nell'Ascolano, a cercare funghi nei boschi intorno a una proprietà di famiglia situata fra le frazioni di Faete e Spelonga. La moglie Chiara lo aveva chiamato sul cellulare dopo pranzo, intorno alle 14, senza ottenere risposta: preoccupata, aveva allertato le autorità, dando il via alle ricerche.

Agostini era cresciuto in quei boschi, dove andava con la sua famiglia, perciò conosceva bene la zona in cui stava effettuando l'escursione. Per giorni le perlustrazioni dei carabinieri sono proseguite senza sosta sui monti Sibillini, coinvolgendo anche il soccorso alpino e speleologico delle Marche, i vigili del fuoco e i volontari che si sono uniti spontaneamente. Nelle ricerche è stato impiegato anche un elicottero, visto che la conformazione del territorio rendeva difficile il passaggio dei volontari. Anche la moglie ha partecipato alle ricerche, lanciando perfino un appello sui social a chiunque potesse avere notizie.

Sabato 15 ottobre, durante il quinto giorno di ricerche, Michael Agostini è stato trovato morto. La posizione del corpo in fondo a un dirupo fa pensare a una caduta accidentale: forse il 27enne è scivolato e morto sul colpo proprio martedì mattina. Decisiva la geolocalizzazione effettuata dai carabinieri: i sanitari del 118 hanno accertato il decesso e gli operatori del soccorso alpino hanno recuperato la salma, poi trasportata all'ospedale Mazzoni, dove verrà effettuato l'esame di ricognizione cadaverica.