Va a caccia con gli amici, scivola e precipita in un canale: morto un 37enne, la tragedia in Trentino

Un uomo di 37 anni è morto durante una battuta di caccia: il giovane è precipitato per un centinaio di metri in un canale roccioso in Trentino. Era insieme ad altri due amici nei pressi del sentiero 610, che da Covelo di Terlago sale verso il Passo di San Giacomo. Sono stati loro a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti Soccorso Alpino, Carabinieri e Vigili del Fuoco.
A cura di Eleonora Panseri
Immagine di repertorio.
Tragico incidente in Trentino, dove un uomo di 37 anni è morto mentre era impegnato in una battuta di caccia, assieme ad altri due amici, nei pressi del sentiero 610 che da Covelo di Terlago sale verso il Passo di San Giacomo, fra la Cima Canfedin e il Monte Gazza.

Secondo quanto è stato ricostruito, i tre giovani si sono divisi per recuperare una preda. A un certo punto, due di loro non sono più riusciti a mettersi in contatto con il terzo amico.

Si sono messi a cercarlo e, dopo circa un'ora, sono riusciti a individuarlo lungo un canale roccioso, dov'era probabilmente scivolato e precipitato per alcune centinaia di metri, anche a cause del terreno bagnato.

I ragazzi hanno subito fatto scattare l'allarme, la chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 11 di oggi, domenica 28 settembre.

La Centrale Unica di Emergenza ha richiesto sul luogo dell'incidente l‘intervento dell'elicottero, mentre un'operatore della Stazione di Trento Monte Bondone del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e altri due della Stazione di Molveno si sono messi a disposizione nelle rispettive piazzole.

Purtroppo, nonostante la tempestività dei soccorritori, il medico verricellato sul posto insieme al tecnico di elisoccorso non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Dopo aver ottenuto il nulla osta delle autorità per la rimozione della salma, il corpo dell'uomo, ricomposto ed imbarcato sull'elicottero grazie all'aiuto dei due soccorritori della Stazione di Molveno, prelevati dal velivolo e portati in quota, è stato elitrasportato al campo sportivo di Terlago, alla presenza dei Carabinieri di Vallelaghi e dei Vigili del Fuoco Volontari.

Non sono state ancora rese note le generalità del giovane deceduto nel drammatico incidente. Le forze dell'ordine intervenute insieme ai soccorritori si sono occupate dei rilievi che serviranno a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

