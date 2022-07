Uomo tenta di stuprarla dopo la rapina, 18enne reagisce a calci e lo mette in fuga Alla vista dell’uomo che si abbassava i pantaloni, la ragazza ha raccontato di aver reagito di istinto, sferrandogli dei calci e riuscendo così a divincolarsi dalla presa e a fuggire.

A cura di Antonio Palma

Terribile esperienza quella vissuta da una ragazza di appena 18 anni che stava trascorrendo la serata lungo la costa toscana, a Viareggio. La giovane ha denunciato di essere stata aggredita da tre sconosciuti tra cui uno che avrebbe cercato di violentarla prima che lei riuscisse a divincolarsi sferrandogli dei calci per fuggire.

L'episodio, su cui indagano i carabinieri, si sarebbe consumato nello scorso weekend, nella notte tra sabato e domenica, sul lungomare della Marina di Torre del Lago, frazione di Viareggio.

Stando al racconto della vittima, lei si trovava in uno dei locali della zona con alcune amiche per trascorrere la serata quando ad un certo punto, intorno alle quattro di notte, ha deciso di uscire per una boccata d'aria, dirigendosi verso la vicina spiaggia.

Si è trovata così da sola in una zona isolata e poco raccomandabile quando sarebbe stata avvicinata e in poco tempo circondata da tre uomini che l'avrebbero strattonata, minacciata e rapinata della borsetta con all'interno tutto quello che aveva compreso il cellulare.

La ragazza, residente nella vicina Pietrasanta, non avrebbe opposto resistenza per evitare guai, ma dopo la rapina, mentre due del branco sarebbero andati via co bottino, il terzo si sarebbe accanito su di lei tentando una violenza sessuale.

Alla vista dell'uomo che si abbassava i pantaloni, però, la ragazza ha raccontato di aver reagito di istinto, sferrandogli dei calci e riuscendo così a divincolarsi dalla presa e a fuggire verso il locale.

Aiutata dalle amiche, la diciottenne ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti subito sul posto senza però individuare i tre uomini. Le indagini ora proseguono attraverso la visione delle telecamere di sorveglianza della zona.