Uomo di 92 anni uccide la moglie e si suicida gettandosi dalla finestra: la tragedia a Castelfranco

Un uomo di 92 anni ha ucciso la moglie anziana di 88 anni nella loro casa a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Successivamente il delitto si è tolto la vita gettandosi dalla finestra.
A cura di Giorgia Venturini
Omicidio-suicidio nel Modenese. Un uomo di 92 anni ha ucciso la moglie anziana di 88 anni nella loro casa a Castelfranco Emilia. Dopo aver commesso il delitto, il 92enne si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. Al momento sono in corso tutti gli accertamenti.

Quando le forze dell'ordine sono state allertate, in casa hanno trovato la donna morta. Restano ancora sconosciute le modalità dell'omicidio ma si procederà con l'autopsia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco (per aprire la porta) ed i sanitari del 118. Purtroppo sia per la donna che per l'uomo non c'è stato più nulla da fare. Si procedere con le indagini per omicidio-suicidio.

