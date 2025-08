Una insegnante muore a letto schiacciata dall’armadio: indagato per omicidio colposo il proprietario di casa

Si indaga per capire nel dettaglio quanto accaduto all'insegnante Teresa Di Fiore, trovata morta dopo giorni in casa schiacciata da un armadio. Stando alle prime informazioni, il decesso sarebbe dovuto al fatto che è rimasta schiacciata tra il letto a scomparsa e l'armadio che lo avrebbe dovuto contenere. Si procederà ora con tutti gli accertamenti del caso, compresa l'autopsia. Certo è che quando hanno trovato la donna il suo corpo era già in avanzato stato di decomposizione: la morte infatti risalirebbe a una settimana prima che i vicini di casa hanno dato l'allarme dopo aver sentito un forte odore proveniente da quell'appartamento.

Come riportano i quotidiani locali, ora la Procura di Trento ha indagato per omicidio colposo il proprietario di casa: resta infatti da capire come sia stato possibile che nel monolocale di via XXIV Maggio a Borgo Valsugana, affittato un anno fa alla professoressa, si sia staccato improvvisamente e piombato contro la donna che si trovava a letto con libri e computer.

Dai primi esami medici purtroppo Teresa Di Fiore, sessantenne di Tivoli, è morta a causa dei traumi riportati da schiacciamento. Intanto l'appartamento è stato messo sotto sequestro dai carabinieri e si sta procedendo con i rilievi del caso.

L'iscrizione del proprietario nel registro degli indagati sarebbe un atto dovuto che gli permette di partecipare con i propri consulenti ai sopralluoghi e ai vari accertamenti disposti dalla Procura. In giornata verrà disposta l'autopsia con l'incarico ufficiale al medico legale: si procederà lunedì 4 agosto. Così come verrà nominato un ingegnere che dovrà chiarire il motivo del distacco dell'armadio dalla parete: non era stato fissato bene? C'era un malfunzionamento nella struttura? Si attendono i primi risultati delle indagini.