Morta schiacciata dall’armadio mentre si trovava a letto: il cadavere scoperto una settimana dopo il decesso

Tragedia in una casa di Borgo Valsugana, in Trentino. Una donna è stata trovata morta nel suo letto di casa dopo giorni dal decesso. Stando alle prime informazioni, è stata trovata sotto a un armadio: sembrerebbe infatti che la vittima si trovava nel letto quando l'armadio della camera le è crollato addosso schiacciandola. Teresa Di Fiore, 60enne insegnante all'istituto tecnico Tambosi di Trento, sarebbe morta così.

L'allarme è stato lanciato da alcuni vicini di casa che non la vedevano da giorni e hanno iniziato a preoccuparsi sentendo un forte odore provenire dall'appartamento al primo piano di un palazzo. Quando i soccorritori sono arrivati hanno trovato la donna già morta e già in un avanzato stato di composizione. Stando infatti ai primi accertamenti del medico legale la vittima sarebbe morta da circa una settimana.

La donna è un'insegnante originaria di un paese vicino a Tivoli, in provincia di Roma. Sarebbe rimasta vittima del crollo dell'armadio posizionato a pochi centimetri dal suo letto in quella casa in cui viveva da circa un anno. Intanto il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia per determinare con esattezza le cause del decesso. Non sembrerebbero non ci siano dubbi che si sia trattato di un incidente domestico. Resta ancora da capire come sia stato possibile aspettare una settimana prima di accorgersi del decesso.