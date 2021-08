“Un vero eroe”. Muore dopo essersi tuffato in mare per salvare uno sconosciuto, Alex aveva 22 anni Alex Gibson non ci ha pensato su due volte a tuffarsi nelle acque del molo di Blackpool, all’alba di venerdì 30 luglio, quando ha visto un uomo in difficoltà. È riuscito a salvargli la vita, ma quando è tornato a riva per lui le cose si sono messe male: ricoverato d’urgenza al Blackpool Victoria Hospital, non ce l’ha fatta. “È un vero eroe, annegato che sacrifica la sua vita per aiutare un altro: era amato da tutti i suoi colleghi di lavoro e ci manca terribilmente” hanno scritto i colleghi del ristorante dove lavorava.

A cura di Biagio Chiariello

Un ragazzo di 22 anni è morto per salvare uno sconosciuto che stava annegando nelle acque del molo a Blackpool, in Regno Unito. La tragedia è avvenuta intorno alle 4.20 del mattino di venerdì 30 luglio e, nonostante l'intervento repentino dei servizi di emergenza, tra cui l'RNLI e l'HM Coastguard Fleetwood, e un elicottero della guardia costiera, per Alex Gibson non c'è stata nulla da fare. Come riportano i media britannici, il giovane è riuscito a nuotare fino a riva; è stato poi ricoverato d'urgenza al Blackpool Victoria Hospital, ma non è stato possibile salvarlo.

Alex lavorava in un ristorante di fish n chips che ha deciso di restare chiuso nella giornata di venerdì dopo aver appreso della tragedia. La stessa società ha voluto ricordare il 22enne con queste parole: "Tutti i suoi amici sarebbero d'accordo sul fatto che fosse intelligente, laborioso, simpatico, premuroso e che letteralmente non farebbe male a una mosca. È un vero eroe, annegato che sacrifica la sua vita per aiutare un altro: era amato da tutti i suoi colleghi di lavoro e ci manca terribilmente".

Il proprietario del ristorante dove lavorava Alex, Hamish Howitt, ha aperto una pagina GoFundMe per raccogliere fondi per la famiglia di Alex. Scrive: "Il bellissimo Alex Gibson, 22 anni, un vero eroe ha sacrificato la sua vita la scorsa notte a Blackpool, salvando un ragazzo dal mare. Un bellissimo, premuroso, amorevole, figlio, fratello e amico di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Per favore aiutaci donando per un bellissimo addio per un vero eroe. Le prime 500 sterline saranno donate dalla nostra famiglia. Dio benedica tutti".

Un memoriale pubblico in onore di Alex è stato organizzato per il 7 agosto al North Pier. La promotrice dell'iniziativa, Siobhan Rosie, ha descritto Alex come "l'anima più gentile e coraggiosa che sia mai esistita". "Era amato e continuerà ad essere amato da tutti", ha aggiunto.