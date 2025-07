Si tuffa nel lago e batte la testa sul fondale troppo basso: grave un 25enne, rischia la paralisi

video suggerito

Un giovane di 25 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Maggiore di Novara dopo che nella serata di ieri, venerdì 4 luglio, intorno alle 20 è rimasto ferito dopo essersi tuffato nelle acque del lago Maggiore a Dormelletto, nel Novarese. A quanto si apprende, ha battuto la testa sul fondale troppo basso e ora rischia la paralisi agli arti inferiori.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Un giovane di 25 anni è attualmente ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Maggiore di Novara dopo che nella serata di ieri, venerdì 4 luglio, intorno alle 20 è rimasto gravemente ferito dopo essersi tuffato nelle acque del lago Maggiore a Dormelletto, nel Novarese.

Il giovane, che, riportano i quotidiani locali, sarebbe di nazionalità marocchina, si trovava nella spiaggia libera nei pressi della località Pirolino, quando si è tuffato nel lago, in un punto dove il fondale è basso e ha battuto con violenza la testa, riportando lesioni molto gravi.

Il personale sanitario del 118 è rapidamente intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di altri bagnanti che hanno assistito alla scena. I soccorritori si sono resi subito conto della gravità della situazione e lo lo hanno quindi trasportato d'urgenza a Novara per provvedere al ricovero.

Insieme ai sanitari, sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli uomini dell'Ama dei Carabinieri della Compagnia di Arona che stanno tentando di ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. A quanto si apprende, il giovane rischia la paralisi degli arti inferiori.

Un episodio simile è avvenuto poco tempo fa, nei primi giorni del mese di giugno, a Jesolo. Un ragazzo di 17 anni, anche lui di origini straniere e residente a Motta di Livenza, si è tuffato da un pontile di piazza Mazzini, nonostante fosse segnalato il divieto, e ha battuto con violenza la testa sul fondale rischiando la paralisi.

Anche in questo caso sono stati immediatamente allertati i sanitari del 118. A far scattare l'allarme sono stati amici del 17enne, ai quali il ragazzo aveva segnalato forti dolori dopo essere riemerso. Il 17enne è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dopo un primo intervento dei soccorsi in spiaggia.