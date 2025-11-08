Attualità
Un cinghiale gli taglia la strada, l’auto si ribalta: morto Ciriaco Meloni, medico di 44 anni

Drammatico incidente nella notte in Sardegna, sulla strada statale 729 Sassari-Olbia. Ciriaco Meloni, ortopedico di Bitti, non ce l’ha fatta: è morto in seguito allo scontro con il cinghiale.
A cura di Susanna Picone
La vittima dell’incidente stradale in Sardegna
La vittima dell’incidente stradale in Sardegna

Un medico è morto nella notte in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto sulla strada statale 729 Sassari-Olbia, all'altezza di Ploaghe, in Sardegna. La vittima si chiamava Ciriaco Meloni, era un ortopedico di quarantaquattro anni di Bitti. Quello della notte scorsa è l'ennesimo incidente stradale – il terzo consecutivo e il quinto dagli inizi di novembre – accaduto su questa strada.

Stando a quanto ricostruito, l'uomo si è scontrato con la sua auto contro un cinghiale: la vettura è finita fuori strada dopo essersi ribaltata più volte. L’incidente mortale è avvenuto intorno all’1 della notte tra venerdì e sabato sulla strada statale 729 Sassari-Olbia. Il medico viaggiava da solo a bordo della sua Fiat Panda quando un cinghiale gli ha tagliato la strada: la vettura si è ribaltata più volte finendo anche sullo spartitraffico in cemento e dopo l'urto l’automobilista è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Per lui non c’è stato nulla da fare: il 44enne è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La strada è rimasta chiusa per consentire i rilievi e la messa in sicurezza del tratto interessato. La notizia della morte del dottor Meloni ha iniziato a circolare presto questa mattina sui social, e in tanti hanno voluto ricordare il professionista. Ciriaco Meloni, ricordano i quotidiani sardi, si era laureato presso l’università di Sassari nel 2008, specializzato con lode in ortopedia, e nel 2023 aveva fatto parte dell’equipe che ha impiantato una protesi di spalla grazie alla tecnologia 3D e a un navigatore Gps.

Incidenti stradali in Italia
