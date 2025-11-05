Attualità
video suggerito
video suggerito

Ucciso a 16 anni per errore, Giacomo Filaro in udienza di convalida: “Mio fratello e papà non sapevano della pistola”

Si tiene oggi l’udienza di convalida del fermo per Antonio Frascona’ Filaro, 48 anni, Giacomo e Mario Frascona’ Filaro, di 20 e 18 anni. Giacomo in particolare è accusato di aver aperto il fuoco nella serata del 2 novembre sul gruppo di ragazzi che sostava davanti a un bar del Messinese, uccidendo un 16enne per errore.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
immagine di repertorio
immagine di repertorio

Sono iniziate in mattinata le udienze di convalida del fermo per Antonio Frascona' Filaro, 48 anni, Giacomo e Mario Frascona' Filaro, di 20 e 18 anni. I tre sono accusati di aver assassinato un ragazzo di 16 anni davanti a un bar di Capizzi, nel Messinese. La vittima designata dell'agguato sarebbe stata un'altra persona e Giacomo Frascona' Filaro ha ammesso subito di aver sparato poco dopo essere sceso dalla vettura sulla quale si trovavano il padre e il fratello.

Secondo quanto raccontato dal 20enne, l'intenzione era quella di colpire un altro ragazzo con il quale aveva avuto una lite che si stava trascinando da giorni. Il giovane ha raccontato che il padre e il fratello Mario non erano a conoscenza delle sue intenzioni.

Sempre secondo quanto racconta il ragazzo, i due familiari non avevano idea che avesse portato con sé una pistola, spiegando di averla presa poco prima dal casolare abbandonato dove la teneva nascosta.

Leggi anche
Capizzi, 16enne ucciso al bar, madre del 20enne fermato: “Chi padre porta figlio a farsi 30 anni di carcere?”

Il 20enne avrebbe infatti litigato con un coetaneo e si sarebbe allontanato dal luogo del diverbio per andare a prendere l'arma. Il padre, avvisato della rissa nella quale era stato coinvolto, sarebbe andato a cercarlo insieme al figlio più piccolo. Il giovane sarebbe salito in auto, ma poco dopo avrebbe insistito per scendere dalla vettura nei pressi del bar dove si trovava il 16enne poi ucciso.

Davanti al locale, il 20enne ha estratto la pistola e fatto fuoco sul gruppo di giovani che stava chiacchierando nei pressi dell'entrata. La ricostruzione dovrà essere verificata alla luce delle testimonianze delle persone presenti e delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, oltre che delle dichiarazioni del padre e del fratello del 20enne.

I tre indagati sono seguiti dall'avvocato Felice Lo Furno, che ha spiegato che i suoi assistiti risponderanno a tutte le domande del gip.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Zohran Mamdani eletto nuovo sindaco di New York: sconfitto l'ex governatore Cuomo
Il discorso di Mamdani a Trump: "So che stai guardando, alza il volume"
I risultati definitivi: Mamdani vince con il 50%, affluenza record
Chi è Zohran Mamdani: l'attivismo e la carriera politica
A 34 anni, è il sindaco di New York più giovane da oltre un secolo
Chi è Rama Duwaji, artista e moglie del nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views