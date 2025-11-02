Messina, 16enne ucciso a colpi di pistola davanti a un bar: fermato 20enne insieme al padre e al fratello

Omicidio a Capizzi: un ragazzo di 16 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre si trovava fuori a un bar di via Roma. Ferito un 22enne. Fermati un 20enne, il fratello 18enne e il padre: indagini in corso.

immagine di repertorio

Sabato sera di sangue a Capizzi (Messina), dove un ragazzo di 16 anni, Giuseppe D.D., è morto dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre si trovava davanti a un bar in via Roma. Ferito anche un 22enne, che è ricoverato all'ospedale di Nicosia ma che non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, studente dell'istituto alberghiero, era davanti a un bar intorno alle 21:30 di ieri sera, molto affollato, quando sarebbe giunta un'automobile con tre persone a bordo. Una di queste è scesa e avrebbe esploso colpi di arma da fuoco uccidendo il sedicenne, il cui decesso si è verificato una volta giunto presso la guardia medica di Capizzi, e ferendo un altro giovane.

Le indagini dei carabinieri sono coordinate dalla Procura di Enna, che, come riferiscono fonti inquirenti, hanno già provveduto ad eseguire il fermo di un 20enne per “omicidio”, “tentato omicidio”, “detenzione abusiva di armi”, ”detenzione di arma da fuoco clandestina”, “lesioni personali” e “ricettazione”, oltre che del fratello 18enne di quest'ultimo e del padre, ritenuti responsabili di aver accompagnato il congiunto sul luogo del delitto al momento dell’azione di fuoco. Secondo le prime indiscrezioni l'obiettivo del raid non sarebbe stata la vittima, nè l'altro ragazzo ferito. Gli inquirenti sostengono infatti che il giovane che ha sparato voleva colpire un'altra persona con la quale avrebbe avuto contrasti e litigi personali.

È stata anche recuperata l’arma del delitto, una pistola con matricola abrasa, che è stata sequestrata. Indagini sono in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.

In aggiornamento.