Uccise la fidanzata a 16 anni, torna in semilibertà il killer di Noemi Durini: "Chiesti chiarimenti" Lucio Marzo, reo confesso e condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione per l'omicidio della fidanzata 16enne Noemi Durini, è tornato in semilibertà per lavorare. Ira della famiglia della vittima: "Sconcertante e allucinante, è l'ennesima beffa".

È tornato in semilibertà Lucio Marzo, reo confesso e condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione per l'omicidio della fidanzata 16enne Noemi Durini, uccisa il 3 settembre del 2017 a Castrignano del Capo (Lecce). L'uomo ha ottenuto la concessione per andare a lavorare, secondo quanto stabilito dal tribunale di sorveglianza di Cagliari.

Il permesso gli era già stato revocato una volta dopo che ad agosto era stato fermato alla guida di un'auto completamente ubriaco e in violazione alle disposizioni del magistrato di sorveglianza, che gli aveva vietato la guida di qualsiasi mezzo a motore. Poi a settembre è stato trasferito dall'istituto penitenziario minorile di Quartucciu, nel cagliaritano, al carcere Bancali di Sassari dove attualmente è detenuto, dopo la richiesta dell'avvocato Valentina Presicce, legale di Imma Rizzo, la madre di Noemi, che con un'istanza al ministro della Giustizia e al Capo del Dipartimento per la Giustizia aveva evidenziato come la condotta di Marzo fosse incompatibile con un regime penitenziario minorile.

Ira della famiglia della vittima. "Sapere che l'assassino di mia figlia è di nuovo libero di uscire dal carcere è sconcertante e allucinante: è l'ennesima beffa, ma io e il mio avvocato non ci fermeremo davanti a uno Stato che tutela gli assassini, ai quali concede ogni tipo di beneficio e premio. Mi batterò affinché mia figlia Noemi abbia giustizia vera. Lo Stato non rende giustizia alle anime innocenti, come mia figlia, uccise da chi diceva di amarle e proteggerle. E invece continuano i femminicidi, perché mancano pene certe e severe", ha commentato la madre di Noemi, sepolta viva sotto un cumulo di pietre nel 2017.

La donna ha anche chiesto tramite il suo legale chiarimenti al Dap, al ministero della Giustizia e al Tribunale di Sorveglianza di Sassari. "È una vergogna per Noemi e per tutte le donne vittime di femminicidio che ancora oggi gridano giustizia. È una vergogna per i familiari delle vittime perché il vero ergastolo nella vita lo vivono loro. Non è accettabile che un assassino debba ricevere tutele maggiori di famiglie alle quali sono stati strappati i loro cari per sempre. Sono le vittime e i familiari che dovrebbero ricevere tutela, dignità e giustizia".