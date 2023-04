Uccisa dal rottweiler del fratello, disposta l’autopsia per Patrizia: “Nessun ritardo nei soccorsi” È stata disposta dalla Procura di Imperia l’autopsia sul corpo di Patrizia La Marca, la 53enne morta sbranata dal rottweiler del fratellastro. Aperto sulla vicenda un fascicolo “modello 45”, necessario per ricostruire la dinamica della tragedia, ma non ci sono ipotesi di reato né indagati.

A cura di Ida Artiaco

La Procura di Imperia ha disposto l'autopsia per Patrizia La Marca, la 53enne morta dopo essere stata aggredita nei giorni scorsi dal rottweiler del fratellastro che stava accudendo nella proprietà di quest'ultimo a a Soldano, nell’entroterra di Vallecrosia, mentre lui e la moglie erano in vacanza.

Solo dopo che verrà eseguito l'esame autoptico, che verrà svolto la prossima settimana con molta probabilità, la salma della donna sarà restituita ai familiari per il funerale. Anche ieri i Carabinieri hanno effettuato un nuovo sopralluogo sul luogo dell'aggressione avvenuta mercoledì 5 aprile.

Al momento, tuttavia, sempre la procura di Imperia ha aperto un fascicolo "modello 45", necessario per ricostruire la dinamica della tragedia, ma non ci sono ipotesi di reato né indagati.

Intanto, sempre ieri l'Asl di Imperia ha diffuso una nota in cui ha precisato che "al momento dell’arrivo dei soccorsi, ossia ambulanza, automedica 118 ed elicottero “Grifo”, questi ultimi due arrivati simultaneamente sul luogo dell’aggressione, è bene precisare che le tempistiche legate al soccorso sono state in linea con i protocolli del 118. Inoltre all’arrivo dei soccorsi, il cane era già stato neutralizzato e quindi il personale sanitario ha potuto prestare immediatamente i primi soccorsi alla donna ferita".

Patrizia La Marca, infatti, è morta all'ospedale Santa Corona, dove era stata portata in gravissime condizioni dopo essere stata aggredita al cane, che l'ha colpita alla testa, alle braccia, al torace e alle spalle.

"Il corpo è stato dilaniato in più parti, una situazione clinica gravissima, mai visto nulla da genere", aveva spiegato il personale dell'Asl, mentre uno dei vicini di casa che ha allertato i soccorsi ha raccontato che "era in uno stato pietoso. Il cane si è accucciato accanto a lei come se fosse la sua preda".