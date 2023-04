Imperia, donna muore sbranata dal rottweiler del fratello Patrizia La Marca, 53 anni, è morta dopo essere stata sbranata nel pomeriggio dal cane rottweiler del fratello, a cui aveva portato da mangiare.

A cura di Davide Falcioni

Tragedia a Soldano, in provincia di Imperia, dove la 53enne Patrizia La Marca è morta dopo essere stata sbranata nel pomeriggio da un cane rottweiler. Fin da subito le ferite riportate dalla donna si erano rivelate molto gravi, tanto che era stato necessario il trasporto in ospedale con l'eliambulanza: i tentativi dei medici di soccorrerla si sono purtroppo rivelati inutili.

La donna, come aveva già fatto nei giorni scorsi, era andata a dar da mangiare al cane del fratello, nel frattempo partito con la moglie per qualche giorno di vacanza. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto: al momento si sa solo che la donna è stata sopraffatta dall'animale, che l’ha morsa a braccia, petto, testa e gambe.

Un rottweiler

Quando i soccorritori, allertati dai vicini che hanno udito le urla della 53enne, sono arrivati sul posto, l’hanno trovata in una pozza di sangue. "Aiutatemi, ho paura di morire", aveva detto da lontano a medici e infermieri prima di entrare in uno stato di semi-coscienza. Solo all’arrivo dei carabinieri, che hanno sparato all’animale, ferendolo per evitare che aggredisse anche loro, vigili del fuoco e personale sanitario hanno potuto avvicinarsi a Patrizia e constatare che la situazione era disperata. Trasportata in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, la 53enne è morta poco dopo.

Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri, cui spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Nel frattempo il cane è stato sedato e preso in carico dai veterinari dell’Asl1 Imperiese che lo avvieranno ad un percorso di recupero, per evitare che venga soppresso.