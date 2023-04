Morta sbranata da rottweiler del fratello, era andata a dar da mangiare al cane: “Corpo dilaniato” Patrizia La Marca, 53 anni, è morta dopo essere stata attaccata dal rottweiler del fratello, che si trovava in vacanza. Era andata lì per dargli da mangiare. Il racconto dei soccorritori: “Il corpo è stato dilaniato in più parti, mai vista una cosa del genere”.

A cura di Ida Artiaco

Era andata a dar da mangiare al cane del fratello quando quest'ultimo l'ha aggredita provocandole lesioni mortali. È quanto emerge dalla ricostruzione degli ultimi istanti di vita di Patrizia La Marca, 53 anni, sbranata dal rottweiler del fratellastro, Luigi La Marca, noto sindacalista Uil, residente a Ventimiglia.

"Il corpo è stato dilaniato in più parti, una situazione clinica gravissima, mai visto nulla da genere", ha spiegato il personale dell'Asl, come riporta Il Secolo XIX. Erano le 16 di ieri quando la donna si è presentata a casa del fratello, che è partito con la moglie per qualche giorno di vacanza. Patrizia si stava occupando del rottweiler quando è stata aggredita.

La scena che i soccorritori si sono trovati davanti era drammatica. La donna era immersa in una pozza di sangue a causa dei morsi ricevuti alla testa, alle braccia, al torace e alle spalle. Hanno impiegato due ore per prestarle soccorso perché il cane impediva a chiunque di avvicinarsi. Alla fine, i carabinieri intervenuti sul posto dopo l'allarme lanciato dai vicini di casa, che avevano udito le urla strazianti della 53enne, sono stati costretti a sparargli con la pistola Beretta 92 di ordinanza.

Ferito, il rottweiler è stato sedato, affidato ai veterinari e trasferito a Sanremo, dov resterà in un canile in attesa di nuove disposizioni della magistratura. Patrizia, invece, è stata trasferita in elisoccorso a Pietra Ligure, era inizialmente cosciente ma poi le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate fino al tragico epilogo.

"Mai verificatosi un caso simile in paese per quanto possa ricordarmi – ha commentato il sindaco Isio Cassini –. Sono molto dispiaciuto per la povera commessa e la sua famiglia. I cani rottweiler sono di grossa taglia. Conosco bene il fratellastro di Patrizia, Mario. Insieme alla moglie Fiamma abitano da tanti anni in paese. Prima risiedevano in piazza San Giovanni Battista. Brava gente". Patrizia lascia il marito e una figlia di 20 anni.