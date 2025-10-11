Uccide la moglie e si suicida gettandosi dal terzo piano: l’omicidio-suicidio nel Modenese

Un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni per poi buttarsi dal terzo piano della palazzina: è accaduto questa mattina a Mirandola, nel Modenese.

Immagine di repertorio

Tragedia nel Modenese. Un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni per poi buttarsi dal terzo piano della palazzina. Stando alle prime informazioni, tutto sarebbe accaduto a Mirandola. La donna era affetta da demenza senile. Il marito oggi 11 ottobre l'avrebbe uccisa strangolandola. Poi si è tolto la vita. Sul posto sono accorsi gli agenti di polizia.

La tragedia arriva pochi giorni dopo un altro omicidio-suidicio nel Modenese. Un uomo di 92 anni lo scorso 7 ottobre ha ucciso la moglie anziana di 88 anni nella loro casa a Castelfranco Emilia. Anche in questo caso l'uomo dopo aver commesso il delitto si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. La donna era stata uccisa a coltellate.