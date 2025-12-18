Giallo a Trieste, uomo trovato morto nella sua casa in un lago di sangue: indagini in corso

Immagine di repertorio

Tragico ritrovamento nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 dicembre, in un'abitazione nel rione di San Luigi, in via Felice Machlig, a Trieste. Il corpo senza vita di un uomo di 75 anni è stato rinvenuto in un lago di sangue.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini della Squadra mobile e la Polizia scientifica, secondo quanto riportano i quotidiani locali.

Insieme agli agenti si sono presentati sul luogo del ritrovamento anche il pubblico ministero di turno, Andrea La Ganga, e i sanitari del 118, ma l'uomo era già morto da ore e per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

La segnalazione sarebbe arrivata da una persona che conosceva il 75enne.

La casa dove è stato rinvenuto il cadavere era in disordine, con diversi cassetti aperti e macchie di sangue in giro per l’appartamento, si legge su Il Piccolo.

L'uomo, a quanto si apprende, era un commerciante che lavorava in un "Compro oro" e ci si chiede se il 75enne possa essere rimasto vittima di un crimine violento collegato ai suoi trascorsi professionali.

Al momento non sarebbe esclusa alcuna pista, le indagini vanno avanti per tentare di ricostruire l'accaduto e l'esatta dinamica del decesso.

Notizia in aggiornamento.