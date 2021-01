in foto: Immagine da Facebook.

Tragedia nel pomeriggio di ieri all’entrata dell’area di servizio di Gonars, in direzione Trieste. Livio Fedrizzi, famoso dentista residente a San Giorgio di Nogaro e papà di Jacopo, giocatore della primavera dell'Udinese, è morto in seguito ad un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto mentre era a bordo della sua auto, una berlina Alfa Romeo. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 15 di ieri, sabato 2 gennaio, l'uomo ha perso il controllo della vettura, per cause che sono ancora in via di accertamento da parte della polizia stradale di Palmanova, andando a schiantarsi contro il guardrail.

Immediati sono giunti i soccorsi che hanno trascinato il corpo del 57enne fuori dall'auto, ormai diventata un ammasso di lamiere. Ma, trasferito all'ospedale Santa Maria della Misericordia, le sue condizioni si sono aggravate. È stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ma è deceduto in serata. Indagini sono in corso per cercare di ricostruire la dinamica di quanto successo, Intanto, tutta la squadra dell'Udinese Calcio si è stretta intorno alla famiglia della vittima, ed in particolare al figlio Jacopo, che gioca come centrocampista tra le fila della Primavera. "La grande famiglia dell’Udinese Calcio si stringe attorno al nostro centrocampista della Primavera, Jacopo Fedrizzi, per la tragica e prematura scomparsa del padre Livio. Tutti il club è vicino a Jacopo e ai suoi cari in questo momento drammatico", si legge sul sito ufficiale. La sua morte è l'ennesima tragedia che colpisce questa famiglia: pochi mesi fa era venuta a mancare anche la moglie di Livio, l'ex campionessa di scherma Angelica Foghini, a causa di una grave malattia.