Treviso, non si accorge delle auto ferme e finisce contro un Suv: Simone muore a 17 anni Simone Perin, diciassettenne di Ponte di Piave, è morto in un drammatico incidente stradale a Ormelle (Treviso). Il ragazzo, che solo fra qualche giorno avrebbe compiuto 18 anni, probabilmente non si è reso conto che l’auto contro cui è finito era ferma a un semaforo. Inutili gli sforzi dei soccorritori intervenuti sul posto.

A cura di Susanna Picone

È morto a pochi giorni dal suo diciottesimo compleanno Simone Perin, vittima di un drammatico incidente stradale in Veneto. Studente diciassettenne di Ponte di Piave, l’adolescente era a bordo della sua moto quando è finito contro un’auto a Ormelle (Treviso). Lo scontro col suv, una Kia Sportage bianca con al volante una 39enne della zona, è avvenuto nel pomeriggio di martedì nella frazione di Tempio, all'incrocio tra via Piave e via Santa Maria del Palù. Secondo una prima ricostruzione dello schianto mortale, l’auto era ferma a un semaforo sistemato per dei lavori stradali: probabilmente però il ragazzo non si è reso conto di quanto stava accadendo tanto da schiantarsi contro il veicolo senza neppure provare a frenare. Dopo l’impatto, violentissimo, il ragazzo è caduto sull’asfalto.

Cordoglio da parte dell'amministrazione comunale – Immediatamente è stato dato l’allarme al 118 e il giovane, privo di sensi, è stato soccorso da medico e infermieri del Suem giunti sul posto con ambulanza, automedica ed elicottero. Purtroppo però ogni tentativo dei soccorritori di salvargli la vita è stato inutile. Sul luogo dell’incidente mortale sono arrivati vigili del fuoco e carabinieri, che sono stati a lungo impegnati nei rilievi per cercare di chiarire le responsabilità dell’accaduto. La Procura potrebbe aprire formalmente un fascicolo d’indagine per omicidio stradale. “La comunità Pontepiavense – ha commentato il sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma, – è vicina alla famiglia di Simone, non ci sono parole per esprimere quanto accaduto. Voglio esprimere il cordoglio da parte mia e dell’amministrazione comunale ai genitori e tutta la famiglia”.