Treviso, morto il 17enne coinvolto venerdì sera in un incidente d’auto con tre giovani amici

Si è spenta nel pomeriggio di ieri, sabato 19 luglio, la speranza che aveva tenuto col fiato sospeso un’intera comunità. Adam S., 17 anni, non ce l’ha fatta. È morto all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era stato trasportato d’urgenza in elicottero dopo un gravissimo incidente stradale avvenuto la sera precedente lungo via Schiavonesca, a Riese Pio X.

Il ragazzo, residente ad Altivole e nato a Castelfranco Veneto da genitori di origine marocchina, viaggiava a bordo di una Fiat Punto insieme ad altri tre amici, tutti molto giovani. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto è uscita di strada, ha urtato un cordolo, si è ribaltata più volte e ha terminato la sua corsa contro un palo della luce. Un impatto violentissimo.

Adam si trovava sui sedili posteriori e ha riportato gravi traumi al torace. È stato il primo a essere estratto dai vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, intervenuti prontamente sul posto. Stabilizzato dai sanitari del Suem 118, è stato trasportato in condizioni disperate a Treviso. Ricoverato in terapia intensiva, è rimasto in prognosi riservata per diverse ore. Familiari, amici e conoscenti hanno atteso notizie con ansia e speranza. Ma il cuore del ragazzo ha cessato di battere nel primo pomeriggio di sabato.

Leggi anche Morto il 17enne padovano caduto dal balcone durante la vacanza a Corfù con gli amici

A bordo della vettura c’erano anche due ragazze minorenni, di 16 e 17 anni, e un giovane di 20 anni alla guida, che ora rischia un'indagine per omicidio stradale e lesioni. Gli altri occupanti della Punto sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita. Solo per un caso fortuito, un’altra vettura in transito, coinvolta marginalmente, non ha riportato conseguenze: la conducente è rimasta illesa.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente della Punto avrebbe perso il controllo del veicolo, forse a causa della velocità o di una distrazione. L’auto ha sbandato e ha iniziato a rotolare sull’asfalto per diversi metri, concludendo la sua corsa contro il palo. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri, che stanno cercando di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Con la morte di Adam, sale a 24 il numero delle vittime della strada nella Marca trevigiana dall’inizio del 2025.