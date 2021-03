Incidente mortale nella serata di domenica nel Trevigiano. Nello schianto frontale tra due macchina ha perso la vita una donna di 39 anni, Stefania Bonaldo, di Volpago del Montello. La donna viaggiava in auto con la figlioletta di 6 anni, che fortunatamente è rimasta illesa. Il dramma si è consumato intorno alle 21.30 del 28 febbraio lungo via Baldrocco. A scontrarsi, secondo quanto riporta la Tribuna di Treviso, una Volkswagen Polo guidata da un 19enne di Vedelago e una Fiat Palio con al volante la donna, che aveva a bordo anche la propria bimba, seduta nel sedile posteriore. La Polo del giovane (risultato poi negativo all'alcoltest) viaggiava da Musano verso Castagnole, quella della 39enne in direzione opposta. L'impatto è stato terribile.

L'incidente stradale

Sul posto per i rilievi del caso è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale, oltre a Vigili del Fuoco e ambulanza del Suem. Dalle vetture sono state tirate fuori quattro persone, Stefania era in condizioni particolarmente critiche ed è stata portata d'urgenza al Ca' Foncello, purtroppo non ce l'ha fatta: è morta nella mattinata di lunedì per le ferite riportate, sembrate subito molto gravi ai sanitari del 118 che l'hanno soccorsa. Anche gli altre tre occupanti delle auto sono stati condotti in Pronto Soccorso per tutti gli accertamenti del caso. Sarà aperto un fascicolo per omicidio stradale. La dinamica è al vaglio della polizia stradale. La bimba invece sta meglio, non è mai stata in pericolo di vita. Purtroppo crescerà senza la sua mamma. Stefania è la nona vittima rilevata dalla stradale morta in un incidente da inizio anno lungo le strade della Marca.