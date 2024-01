Tredicenne muore improvvisamente a scuola, stava per entrare in classe: “Siamo sgomenti” Tragedia a Reggio Emilia dove uno studente di 13 anni è morto improvvisamente dopo essere entrato alla scuola media Manzoni che frequentava: stava per salire le scale quando si è sentito male. La preside: “Siamo sgomenti, un dolore imprevedibile”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Tragedia alla scuola Media Manzoni di Reggio Emilia, dove uno studente di 13 anni è morto oggi improvvisamente in seguito ad un malore.

Mancava poco alle 8 e i suoi compagni erano quasi già tutti in classe. Quando è entrato dalla porta d'ingresso dell'istituto e stava per salire le scale per dirigersi in classe. Ma all'improvviso, davanti ad alcuni esponenti del personale scolastico, si è sentito male e si è accasciato al suolo. Inutili sono stati i tentativi dei sanitari giunti sul posto di rianimarlo.

Trasferito all'ospedale Santa Maria Nuova, i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. A quanto fa trapelare la stampa locale, il ragazzino pare non avesse alcuna patologia pregressa.

"Siamo sgomenti, un dolore imprevedibile, una disgrazia terrificante per l’intera comunità scolastica. Saremo fermi nel fare quadrato attorno alla famiglia e nel cercare una figura che possa essere di supporto psicologico ai ragazzi", è stato il commento della preside, Alessandra Landini.

Il 13enne, che era figlio unico, frequentava la terza media dell'istituto di Via Emilia Santo Stefano, in cui era arrivato a settembre dopo essere rientrato in Italia qualche mese fa dopo aver vissuto per un periodo all'estero. Vicinanza alla famiglia è stata espressa anche dalla direzione dell’Ausl di Reggio Emilia.

In una nota la Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia ha poi informato che l’alunno, dell’Istituto Comprensivo Manzoni di Reggio Emilia, ha avuto un malore all’ingresso a scuola. Il personale scolastico, formato alle pratiche di primo soccorso, è intervenuto immediatamente. La salma del 13enne si trova nell’obitorio dell’Arcispedale.