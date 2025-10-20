Tre ragazzi travolti da un treno a Trecate: un morto e due feriti in gravi condizioni

Tragico incidente nella serata di oggi, lunedì 20 ottobre, a Trecate, in provincia di Novara, dove tre ragazzi sono stati investiti da un treno proveniente da Torino e diretto a Milano. Uno è morto, gli altri due sono rimasti feriti, soccorsi in codice rosso e in codice giallo. Sono in corso accertamenti.

Tragico incidente ferroviario nella serata di oggi, lunedì 20 ottobre, nei pressi della stazione di Trecate, in provincia di Novara, dove tre ragazzi sono stati investiti da un treno proveniente da Torino e diretto a Milano.

Uno è morto, gli altri due sono rimasti feriti, soccorsi in codice rosso e in codice giallo. Stando a quanto riportano i quotidiani locali, sarebbero tutti di età intorno ai 20 anni e di nazionalità straniera. Il fatto è accaduto intorno alle 18.

Il treno che li ha investiti si è fermato in attesa dei soccorsi e delle forze di polizia, incaricata di svolgere gli accertamenti del caso. Stando a prime sommarie informazioni, tutte ancora da confermare, pare che i tre giovani abbiano attraversato i binari per non perdere il treno S6 di Trenord in partenza per Pioltello Limito.

Sarebbero passati dietro al convoglio fermo attraversando un binario proprio mentre stava sopraggiungendo il regionale veloce Torino-Milano che non effettua la fermata a Trecate e che li ha travolti.

Sul luogo dell'incidente sono arrivate le ambulanze del 118: per uno dei tre è stato possibile solo constatare il decesso, gli altri due sono stati trasportati all'ospedale Maggiore di Novara. Uno è stato ricoverato in prognosi riservata, mentre l'altro ha riportato ferite di media gravità.

Uno dei due feriti è sotto shock e non riesce a parlare, l'altro non può a causa delle condizioni cliniche. La polizia sta cercando di identificarli ma al momento non ha trovato i loro documenti, che potrebbero mancare o essersi persi nell'impatto con il convoglio.

Non ci sarebbero testimoni dell'accaduto perché gli altri passeggeri scesi nella stazione al momento dell'incidente si trovavano già nel sottopasso. La stazione di Trecate, cittadina di poco più di ventimila abitanti e la seconda più popolosa della provincia dopo Novara, ha infatti due soli binari e un sottopasso.

La circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea convenzionale Milano-Torino a Trecate. I treni regionali e Intercity – si legge sul sito di Trenitalia – possono registrare ritardi, mentre i treni regionali potrebbe subire anche limitazioni di percorso e cancellazioni.

Il treno Intercity direttamente coinvolto e oggetto di provvedimento, il 797 Torino Porta Nuova-Salerno oggi non effettua le fermate di Torino Porta Susa, Vercelli, Novara e Milano.

Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha appreso al notizia e si è detto "profondamente addolorato per la tragedia che si è consumata in provincia di Novara, dove un treno ha travolto tre persone che, dalle prime informazioni, si trovavano sui binari senza autorizzazione", si legge in una nota diffusa poco fa dal Mit

A quanto si apprende, il ministro Salvini "ha chiesto una relazione dettagliata sull'accaduto ed esprime massima vicinanza alle famiglie coinvolte".

In aggiornamento.