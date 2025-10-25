Travolto da autocarro mentre lavora in campagna, morto bracciante di 67 anni: si indaga per omicidio colposo

Un bracciante agricolo di 67 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella serata di venerdì 24 ottobre nelle campagne di Licata (Agrigento). L’uomo, di origini romene, si chiamava Alexandru Suciu. È stato travolto da un autocarro guidato da un collega di 25 anni. Aperta un’inchiesta, denunciati per omicidio colposo il titolare dell’azienda e il 25enne.

Secondo una prima ricostruzione riportata dai quotidiani locali, sarebbe stato travolto da un autocarro all'interno di un fondo agricolo. Il mezzo guidato da un collega, un ragazzo immigrato di 25 anni. Stando a quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato impegnato in ‘nero'.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i sanitari del 118 ma, purtroppo, sono stati vani i tentativi di rianimarlo dei soccorritori. L'uomo è deceduto sul posto. Sono sopraggiunti anche i Carabinieri della stazione e del nucleo operativo e radiomobile di Licata.

Il giovane e il titolare dell'azienda, un 50enne licatese, sono stati denunciati in stato di libertà per omicidio colposo in concorso dalla Procura di Agrigento, come riporta l'edizione di Agrigento del quotidiano La Sicilia.

L'autorità giudiziaria ha aperto un'inchiesta su indagini dei militari dell'Arma. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro del corpo e del veicolo guidato dal 25enne.

Sempre ieri, a Roccastrada, in provincia di Grosseto, in Maremma, un giovane di 27 anni è rimasto gravemente ferito in un altro incidente sul lavoro.

Il 27enne stava operando a bordo di un trattore, ma, quando è sceso dal mezzo, è stato investito da un veicolo sulla strada provinciale 157. Il 27enne è stato trasportato con l'elicottero Pegaso all'ospedale Le Scotte di Siena in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

Mentre nella mattinata di venerdì a San Vitaliano, nel Napoletano, un uomo di 68 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 7 metri. La vittima è il titolare di una ditta edile, caduto mentre era in corso un sopralluogo in un cantiere. È deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di San Vitaliano e del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna che si occupano delle indagini.