Travolta da un’auto e trascinata sull’asfalto per 20 metri, Giuseppina muore poco dopo in ospedale

Giuseppina Cosmo, 75 anni, è morta in ospedale dopo essere stata travolta da un’auto e trascinata sull’asfalto per una ventina di metri. Troppo gravi i traumi riportati nel sinistro. È successo nella serata di lunedì 10 novembre a Pordenone, dove la 75enne risiedeva. A investirla è stato un 32enne che avrebbe raccontato di non essersi accorto in un primo momento dell’impatto.

Il tragico incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, lunedì 10 novembre, in via Udine, all'altezza dell'intersezione con via Sile, non distante dall'abitazione dell'anziana.

La vittima, riportano i quotidiani locali, si chiamava Giuseppina Cosmo, originaria di Auronzo di Cadore ma residente in città.

Secondo quanto è stato ricostruito nei momenti successivi al sinistro dalla polizia locale del Distretto del Friuli Occidentale, la vittima sarebbe stata investita, agganciata e trascinata per circa 20 metri da un'auto, una Mercedes Classe A, condotta da un uomo di 32 anni di Cordenons, uscito poco prima dall'azienda dove lavora.

Il 32enne avrebbe raccontato di non essersi accorto in un primo momento dell'impatto e di aver agganciato e trascinato la 75enne al proprio vicolo. Solo dopo aver percorso un lungo tratto di strada avrebbe arrestato la corsa del veicolo.

Sul posto è stato inviato dalla centrale operativa Sores Fvg il personale sanitario del 118 che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione.

L'anziana, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto ed essere stata intubata, è stata trasportata d'urgenza al Pronto soccorso di Pordenone, dove è stata constatata la morte a causa dei gravi traumi riportati nell'incidente. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per i successivi atti di competenza.

Il tratto di strada è rimasto chiuso per alcune ore per consentire prima le operazioni di soccorso e successivamente i rilievi tecnici del caso effettuati dagli ufficiali intervenuti sul posto e coordinati dal comandante Maurizio Zorzetto e dal commissario capo Nicola Candido. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.