Tragico schianto tra due auto a Varano dè Melegari, morta una donna: un ferito grave Una donna è morta in un incidente stradale a Varano dè Melegari, in provincia di Parma. La sua auto si è scontrata con un’altra vettura.

A cura di Chiara Ammendola

foto d’archivio

Una donna è morta e una seconda persona è rimasta ferita nell'incidente avvenuto nella serata di ieri, giovedì 22 dicembre, a Varano dè Melegari, in provincia di Parma. Il violento scontro si è verificato lungo la strada provinciale 28 intorno alle 21. Due le auto coinvolte in una dinamica ancora da ricostruire.

Per ricostruire quanto accaduto saranno infatti necessarie le indagini delle forze dell'ordine che sono intervenute immediatamente dopo che è stato lanciato l'allarme. Ad allertare i soccorritori alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena e hanno richiesto l'intervento del 118. Un'ambulanza è giunta prontamente sul luogo dell'incidente ma purtroppo per la donna non c'era ormai più nulla da fare.

La vittima era alla guida di una delle due vetture rimaste coinvolte nello schianto. A causa dell'impatto una seconda persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. È la seconda vittima della strada in otto ore: alle 13 di ieri l'80enne Maria Teresa Bardini aveva perso la vita a causa di uno scontro frontale lungo la tangenziale di Collecchio.

In corrispondenza della rotonda per Madregolo, due auto si sarebbero scontrate provocando la morte della donna e il ferimento di altre due persone.