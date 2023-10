Tragico schianto in diretta social, Anthony muore a 17 anni sbalzato dalla moto dell’amico a Bari Il 17enne era seduto come passeggero su un grosso scooter e stava riprendendo la scena in una diretta social su Instagram con il telefonino quando è avvenuta la tragedia a Conversano, nel Barese. Fatale l’impatto con due auto immortalate nel video.

Una moto che avanza tra le strade del centro cittadino di Conversano, nel Barese, un'auto che sbuca all'improvviso da una strada laterale e l'impatto inevitabile che fa cadere il mezzo a due ruote. Sono le terribili immagini che hanno ripreso in diretta il momento del tragico incidente stradale avvenuto la notte scorsa in via Bari, a Conversano, e costato la vita a un giovane 17enne originario di Mola di Bari.

Il ragazzo era seduto come passeggero su un grosso scooter guidato da un amico e stava riprendendo la scena in una diretta social su Instagram con il telefonino quando è avvenuta la tragedia. Il video sul profilo della giovane vittima ha immortalato tragicamente i suoi ultimi istanti di vita, prima dell'impatto mortale con l'auto. Uno scontro violentissimo che è costato la vita al 17enne e il ferimento dell'amico.

Secondo quanto ricostruito finora, lo scooter sul quale viaggiava il 17enne è stato toccato da una Volkswagen Golf proveniente da via Cozze ed è finito a terra. I due occupanti sono stati sbalzati sull'asfalto ma proprio in quel momento dall'altra parte sopraggiungeva un'altra vettura, un bmw che ha travolto il 17enne. Inutili per lui i soccorsi prestati sia da un medico di passaggio sia dal personale del 118. Il conducente dello scooter, invece, ha riportato la frattura di un femore ed è stato ricoverato nell'ospedale di Monopoli dove non è in pericolo di vita.

Entrambi i conducenti delle vetture, una donna e un uomo, sono risultati positivi ai test tossicologi anche se non erano in stato di alterazione e la loro posizione ora è al vaglio degli inquirenti.

L'incidente mortale ha sconvolto la comunità locale. Tantissimi i messaggi di cordoglio e commozione per la morte del 17enne. "In questo momento di profondo dolore, non ci sono parole sufficienti per esprimere la nostra tristezza. Tutta la Comunità di Mola si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Anthony. Che il nostro abbraccio e la nostra vicinanza possano giungervi con forza in questo momento così difficile" ha scritto il sindaco di Mola di Bari, Giuseppe Colonna, proclamando il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

"La nostra comunità è semplicemente devastata; guardare al futuro, alla fine dell'anno, agli esami, per tutti noi (studenti e docenti) in questo momento è impossibile" scrivono invece dalla scuola del 17enne, aggiungendo: "Siamo disarmati davanti a questa tragedia, e non possiamo fare altro che stringerci intorno alle famiglie dei nostri alunni, dei nostri figli e assieme a loro sperare, e aspettare che l'altro ragazzo ferito possa salvarsi".