Tragico schianto a pochi metri da casa, Alessandro muore sulla strada rientrando dal lavoro Un tragico destino ha voluto che Alessandro Dacroce non facesse mai più ritorno nella casa di famiglia dove ad attenderlo vi erano compagna e figlioletto piccolo.La tragedia a Rovereto, nella provincia autonoma di Trento.

A cura di Antonio Palma

Doveva essere un giorno come tanti altri, era sulla via del ritorno dopo una giornata di lavoro ma un tragico destino ha voluto che Alessandro Dacroce a casa non facesse mai più ritorno.

Il 37enne è morto tragicamente in un terribile incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 11 gennaio, a Rovereto, nella provincia autonoma di Trento.

Alessandro viaggiava al volante della sua vettura, una utilitaria, per tornare a casa nella frazione di Marco di Rovereto dove ad attenderlo vi erano la compagna e il figlioletto.

Il trentasettenne aveva percorso già la gran parte del lungo tragico che separava il suo luogo di lavoro ,a Rivoli Veronese, dall’abitazione di Rovereto quando è avvenuto lo schianto mortale.

La tragedia è avvenuta a poche centinaia di metri da casa di Alessandro Dacroce, lungo la strada statale 12 tra Marco e Seravalle. Erano da poco passate le 17.30 quando, per motivi tutti da accertare, la Citroen su cui viaggiava Alessandro ha improvvisamente sbandato finendo nella corsia opposta di marcia.

Un tragico destino ha voluto che proprio in quel momento lungo la strada sopraggiungesse un mezzo pesante, un camion che non è riuscito a frenare in tempo. Lo schianto è stato inevitabile e terribile e non ha lasciato scampo all’automobilista.

L’auto però è andata completamente distrutta e inutili si sono rivelati i soccorsi medici accorsi sul posto. Il 37eenne è rimasto incastrato nelle lamiere contorte della vettura ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo.

Vista la gravità delle ferite, era stato allertato anche l’elisoccorso che è atterrato direttamente sulla strada statale a pochi metri dall’incidente. Ogni sforzo però si è rivelato vano, Alessandro Dacroce è stato dichiarato morto poco dopo.