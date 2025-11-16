Tragico incidente a Potenza, morto il calciatore 22enne Vincenzo Bochicchio: “Grande fuori e dentro al campo”

Calcio lucano in lutto oggi per la prematura morte di Vincenzo Bochicchio, giocane calciatore di 22 anni deceduto nelle scorse ore in un tragico incidente stradale sulla provinciale Oraziana, nel territorio del comune di Ripacandida, in provincia di Potenza. La tragedia si è consumata nella notte tra sabato 15 e domenica 16 novembre quando l’auto su cui viaggiava il 22enne con un amico si è scontrata con un’altra vettura su cui viaggiavo altri due giovani.

Nel terribile impatto feriti anche gli altri tre giovani coinvolti, tra cui uno trasportato in ospedale in codice rosso dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto e ricoverato in gravi condizioni. Gli altri due, invece, soccorsi in codice giallo.

La notizia dello schianto e del decesso del giovane calciatore di Maschito ha raggiunto questa mattina l’intera comunità locale che è rimasta sconvolta. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa di Vincenzo Bochicchio che oggi sono apparsi sui social a cominciare dall’amministrazione comunale di Maschito.

“La nostra Comunità è stata colpita da una notizia terribile. In un grave incidente avvenuto ieri sera ha perso la vita Vincenzo Bochicchio. Aveva solo 22 anni, una giovane vita spezzata troppo presto. Un ragazzo conosciuto e benvoluto da tutti. Il suo amico, Rosario che viaggiava con lui, è ora in ospedale.

Nell’altra auto coinvolta viaggiavano due ragazzi di Ripacandida, anch’essi rimasti feriti. Due comunità vicine, unite ora dallo stesso dolore” scrivono dal comune lucano, aggiungendo: “Il sindaco Luigi Rafti, l’Amministrazione Comunale e tutta la comunità si stringono con profonda commozione attorno ai familiari, agli amici e anche alla comunità di Ripacandida, sconvolti da questa tragedia che ha interrotto un sabato sera come tanti. A tutti voi va il nostro pensiero, la nostra preghiera e il nostro più sincero abbraccio”.

Tantissimi i messaggi di ricordo e cordoglio anche dai gruppi sportivi e calcistici lucani a cominciare dalla Usd Candida 1984 in cui militava attualmente Vincenzo Bochicchio. “L’USD Candida e tutti i suoi calciatori sono uniti nel dolore per la tragica scomparsa di Vincenzo Bochicchio, nostro calciatore e compagno di squadra. Vincenzo è volato in cielo, lasciando dietro di sé un vuoto che fa male al cuore, un silenzio che pesa, un dolore che nessuna parola riuscirà mai a colmare. La sua perdita è una ferita profonda, ingiusta, che sconvolge tutti noi” scrivono dal club sportivo, aggiungendo: “Oggi tutta la nostra società si stringe attorno alla sua famiglia, condividendo il loro immenso dolore e ricordando Vincenzo per il ragazzo speciale che era, dentro e fuori dal campo. Riposa in pace, Vincenzo. Resterai sempre parte di noi”.

“Oggi il nostro cuore è incredibilmente pesante. La nostra comunità e la nostra squadra piangono la scomparsa del nostro amato amico Vincenzo Bochicchio. È difficile trovare le parole per descrivere un vuoto così grande. Vincenzo non era solo un talento straordinario in campo, un grande giocatore che ha indossato la nostra maglia con orgoglio, passione e dedizione ineguagliabili. Ma ciò che ricorderemo di lui con più forza è la persona meravigliosa che era fuori dal campo: Una persona incredibilmente sensibile, sempre pronta ad ascoltare e a offrire conforto” scrivono invece dall’Asd Maschito, concludendo: "Una luce solare e contagiosa che illuminava ogni stanza e ogni giornata, capace di strappare un sorriso a chiunque..Per tutti noi, Vins è stato un punto di riferimento, un amico leale e un esempio di come si possa affrontare la vita con gioia e umanità!!Il suo spirito continuerà a vivere nei ricordi, nel calore dei suoi abbracci e nel modo in cui ha toccato ogni nostra vita.Ci stringiamo con affetto infinito intorno alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.